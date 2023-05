A retomada da confiança em Porangabuçu

A arrancada do Ceará com três vitórias consecutivas me fez lembrar as provas da modalidade “arrancada” no Autódromo Virgílio Távora no Eusébio. Quando o carro larga (arranca), a cabeça do piloto e seu corpo vão para trás, mas o bólido avança como uma bala, deixando as marcas dos pneus na pista e no ar a fumaça oriunda do atrito. Assim está o Ceará. Oscilou. Vacilou. Mas, quando chegou a hora da arrancada, saltou para o nono lugar, com todo o direito de pensar numa das posições do G-4.

Mas não é bom entender como fato já concretizado a produção eficiente. Na vitória sobre o Criciúma, sofreu um sufoco na fase final. Aquilo não é bom. De qualquer maneira, não se chega por acaso a três vitórias seguidas numa competição complicada como a Série B. É hora, pois, de festejar o momento, sem, porém, esquecer a dura realidade dos desafios que estão por vir. O primeiro já no domingo, às 15:30, no Castelão, diante do Novorizontino, que está em sétimo lugar com 14 pontos. Posso estar enganado, mas o melhor desempenho do Ceará até aqui foi exatamente na vitória sobre o Londrina. Comandou o tempo todo, sem passar por momentos delicados como passou nas duas vitórias anteriores fora de casa.