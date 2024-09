A resposta do Fortaleza às vaias da ingratidão

Nada melhor do que um dia após o outro, com uma noite no meio para separar. As expressões populares fazem sentido. Terça-feira passada, dia 17 de setembro, no Castelão, quando da derrota (0 x 2) para o Corinthians pela Sula, o Fortaleza foi vaiado.

No dia seguinte, no comentário que escrevi, repudiei as injustas vaias. Jamais poderia admitir vaias a um time que está entre os quatro melhores do Brasil. Vaias produzidas pela insensatez, pela ingratidão e pela falta de respeito.

Não demorou muito para que a resposta em campo viesse. Sábado, dia 21 de setembro, apenas quatro dias após as vaias sofridas, coube ao Fortaleza, no mesmo cenário e perante a mesma torcida, aplicar uma goleada (4 x 1) no Bahia, com direito a show do atacante Marinho.

Onde estavam, então, os que no jogo anterior vaiaram o time? Senhores, antes de humilharem uma equipe façam um exame de consciência. Vejam o que a equipe tem feito ao longo da jornada e não apenas o que acontece em um jogo só.

Aprendam a respeitar os que trabalham com retidão e compromisso. Está aí o Fortaleza outra vez vitorioso. Nada melhor do que um dia após outro, com uma noite no meio para separar...

Em campo

A bela vitória sobre o Bahia, até pela forma como aconteceu, foi uma incisiva resposta em campo dada pelo Leão. Calou a boca dos que, pela falta de educação, assumiram uma posição de baixaria total. O Fortaleza silenciou aquela gente sem compostura, que não sabe, com altivez, aceitar um revés.

Na dele

Outro que deu uma resposta igualmente especial foi o atacante Marinho. Não o elogio somente pelos gols que marcou, mas pela sua atuação como um todo. É verdade que tem oscilado, mas, nesta altura do campeonato, com tanto desgaste físico e mental, quem não tem tido suas oscilações?

Título

Volto a dizer: o Fortaleza não tem que se preocupar com uma possível conquista inédita de campeão da Série A. A rigor, tem apenas de ir buscar os resultados normalmente, jogo por jogo. Tudo pode acontecer. É mais provável que o título fique mesmo com o Botafogo. Mas, pelo sim, pelo não, o Leão vai por fora, fazendo a parte que lhe cabe.

Amanhã

Há quem já tenha como perdida pelo Fortaleza a briga por vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. A vantagem que o Corinthians abriu é muito grande. O time paulista pode até perder por um gol de diferença. Tudo bem. Mas não duvidem dos embaraços que o Fortaleza ainda possa criar amanhã no Neo Química Arena.

Conclusão