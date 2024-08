A realidade e o sonho do Fortaleza

O sonho de ser campeão brasileiro é natural, máxime quando o time está se mantendo entre os grandes da competição. E jogando um futebol de alta qualidade. Então, é perfeitamente compreensível se pensar numa apoteose tricolor no final do ano.

A realidade, diferente do sonho, é de grandes desafios. Estão no caminho tricolor Corinthians, Botafogo, Athletico-PR, Bahia, Cuiabá, Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras, Juventude, Vasco, Fluminense, Flamengo, Vitória, Atlético-GO e Internacional. Faltam quinze rodadas para terminar o campeonato.

Sem descanso

Já na quarta-feira, dia 21, haverá a rodada de volta da Copa Sul-Americana. Decisão de vaga. Jogo assim desgasta mais. Muito mais. Quatro dias depois, no dia 25 de agosto, o Leão enfrentará o Corinthians no Castelão. Só muita aplicação e rotatividade para manter o ritmo intenso em todos os jogos.

Carrasco

Mais uma vez Léo Gamalho complica a vida do Ceará. De pênalti, o veterano (38 anos) definiu a vitória para o Mirassol (1 x 2). Em 2013, diante de um Castelão superlotado, Ceará e Asa decidiram quem iria para a final da Copa do Nordeste. Aos 39 minutos do segundo tempo, Léo Gamalho fez o gol do Asa (0 x 1). Eliminou o Cear.

A luta continua

Cochilo

No gol de Luiz Otávio, o primeiro do Mirassol, a defesa do Ceará dormiu no ponto. Inaceitável vacilo. Jogada manjada. Os zagueiros altos do Mirassol foram para a área do Ceará. Lógico que Luiz Otávio seria o alvo. Bola nele e o Ceará aceita o gol. Isso não pode acontecer. Se fosse um lance de surpresa, tudo bem. Mas não foi.