A prioridade do Fortaleza hoje

O momento tricolor é muito bom, mas requer cuidados especiais. O time é vice-líder da Série A. Posição invejável. Está na frente de equipes poderosas como Palmeiras e Flamengo. Mas agora tem uma maratona. E vem de duas derrotas seguidas. Foi derrotado pelo Botafogo e pelo Internacional.

Chegou o momento de o Leão retomar o caminho da vitória. Se perder para o Athletico, será a terceira derrota seguida. Todos sabem que um terceiro insucesso poderá mexer com a autoconfiança do grupo. Então, logo mais, o ideal é que a preocupação com a Sula fique para depois.

As ausências de Pikachu, Brítez e Matínez serão sentidas. Mas o técnico Vojvoda tem surpreendido, quando se depara com a impossibilidade de contar com jogadores importantes. Semelhante a um mestre do xadrez, Vojvoda sabe mexer com as peças no momento certo. E obtém as respostas em campo.

A posição tricolor, por decisão de seu alto comando, pode ser a de tratar com igualdade as duas competições. Mas, a meu juízo, pelo menos hoje, o essencial será pontuar. Voltar no zero ponto em três jogos fora não pegará bem.

Evolução

As matérias sobre a situação positiva do Ceará ganharam espaço nos meios de comunicação e nas redes sociais. O ataque está em alta: o melhor da competição. A aproximação do G-4 aumenta. O Sport permaneceu atrás, após o empate com o CRB na quarta-feira passada. Enfim, os sinais são animadores. O astral está muito bom.

Ausência

Saulo está fora do jogo de amanhã em Chapecó. Ele é muito criticado por desperdiçar chances de gol. Mas eu penso diferente. Apesar de suas oscilações, a contribuição de Saulo tem sido importante na subida de produção, máxime pela sua velocidade em contra-ataques. Além disso, é o terceiro goleador do time na Série B, atrás de Erick Pulga (8 gols) e Aylon (7 gols).

Protesto

Quero ver qual a decisão do alto comando da arbitragem nacional ao receber o protesto do Fortaleza contra o árbitro Gustavo Ervino, que errou feio contra o Leão ao validar um gol irregular do Internacional. Pode ser que eu me engane, mas, em vista de fatos anteriores, tal senhor continuará apitando por aí afora. Lamentavelmente é assim.

Vergonha

A propósito, foi ridículo o motivo alegado pelo árbitro Gustavo Ervino para justificar a expulsão de Brítez. Segundo Ervino, ele se sentiu ofendido pela reclamação acintosa do jogador, que dizia: “Foi falta, car+++!” Agora pergunto: por que Brítez falou assim? Resposta simples: porque o árbitro confirmou o gol sem usar o VAR, sem revisar. Um absurdo.

Donos da verdade

Há árbitros que se julgam acima do bem e do mal. Senhores absolutos, donos da verdade. O árbitro que dispensa o uso do VAR não pode ter compromisso com a decência e com o acerto de suas decisões. Gosto de aplaudir os árbitros sensatos, que dirigem com elegância e respeito. Que sabem se impor pela competência, não pela arrogância.