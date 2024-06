A esperança tricolor diante do Palmeiras

A liderança da Série A nacional estará em jogo na rodada de hoje. O Flamengo, líder com 24 pontos, enfrenta o Juventude em Caxias do Sul. O Palmeiras, vice-líder com 23 pontos, enfrenta o Fortaleza no Castelão. Daí a interligação direta entre os dois confrontos. E a válida esperança tricolor diante do Verdão.

O Palmeiras é favorito. Detalhe: quando a bola rolar no Castelão, às 21:30, o jogo do Flamengo no Rio Grande do Sul já estará no intervalo. Poderão dizer que uma coisa nada tem a ver com a outra. Tudo bem. Mas existe, sim, o interesse do Verdão em saber como estará a situação do líder, o Flamengo.

Eu gostei da apresentação do Fortaleza no empate com o Atlético em Minas Gerais. Ouvi algumas críticas ao Leão. Discordei das críticas. Entendo que o Fortaleza soube administrar a situação, máxime na fase final, quando o Atlético tentou a virada. Observem que o Leão também teve chances de ganhar na fase final.

Sobre o número de desfalques do Fortaleza, entendo que três ausências são mais significativas: Moisés, Kervin e Pochettino. Mas há como Vojvoda trabalhar uma formação competitiva, usando o grupo em disponibilidade. Repito: o Palmeiras é favorito, mas favoritismo não significa certeza de vitória. Então...

Críticas

Alguns “medalhões” da crônica esportiva do Sudeste criticaram bastante o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, pelo empate diante da Costa Rica na estreia da Copa América. Entendo que o Brasil jogou bem. Teve três claras chances de ganhar. A Costa Rica montou uma retranca incrível. Não quero acreditar que já vão querer derrubar o treinador.

Repercussão

A reação de Neymar contra a substituição de Vini Jr serviu de munição para os que querem trazer de volta o desentendimento havido entre o jogador e Dorival, quando este era técnico do Santos em 2010. Amigos, faz 14 anos que isso aconteceu. A hora é de promover a harmonia, não estimular ranços passados. Há gente que adora uma confusão.

Saudade

Lamentei muito a morte do cronista William Vasconcelos, que deixou a marca de seu talento no rádio sobralense. Eu o conheci em 1978. Sempre me tratou com muita distinção. Linda a crônica que o comunicador, Tupinambá Frota, escreveu em homenagem ao amigo falecido. Guardarei de William as melhores recordações. Que Deus o tenha na mansão celeste.

Primeira da Europa

A Rádio Verdes Mares foi a primeira emissora cearense a transmitir ao vivo, com equipe própria, direto da Europa. Eu narrei, comentários do saudoso Sérgio Pinheiro e reportagem de Carlos Silva. Aconteceu no dia 14 de outubro de 1989, direto do Estádio Renato Dall’Ara, em Bologna, na Itália. O Brasil ganhou (0 x 1) da Itália, gol de André Cruz.

Glórias esquecidas

Em uma conversa com amigos, poucos lembraram dos nomes dos atletas brasileiros que foram Ouro Olímpico. Na época da conquista, é fácil. Depois, o passar do tempo apaga as lembranças. Perguntei sobre a escalação completa da Seleção Brasileira penta mundial no Japão em 2002. Poucos souberam. E você, sem recorrer ao Google, lembra?