A Copa que mais cresceu nos últimos anos

O Nordeste tem demonstrado força na organização dos eventos futebolísticos. O maior exemplo é a Copa do Nordeste, que tem a edição 2022 começando hoje. Antes da pandemia, a presença de público nos estádios superava a das competições semelhantes em outras regiões. Agora, ainda com as restrições impostas pelos protocolos sanitários, não tenho dúvida sobre o êxito a ser alcançado. Logo mais, às 17:45, na abertura da competição, o CRB recebe o Sport no Estádio Rei Pelé em Maceió. A CBF adiou o jogo Bahia x Sampaio, que também seria hoje na Fonte Nova. Esse jogo passou para o dia 24 de fevereiro. Portanto, haverá apenas um jogo hoje. O Sport tem quatro títulos de campeão do Nordeste, sendo um não oficial. No ano passado, o time da Ilha foi rebaixado na Série A, pois terminou na 19ª colocação, vice-lanterna. Uma campanha realmente pífia. O CRB até hoje não conquistou nenhum título na Copa do Nordeste. Em 2021, o CRB disputou a Série B nacional, terminando em sétimo lugar. São, portanto, duas equipes em busca de melhor desempenho na atual temporada. Pela imagem deixada em 2021, certamente terão de trabalhar muito para alcançar êxito em seus objetivos.