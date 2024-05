A Copa mais traiçoeira do Brasil

Tem dinheiro que dá na canela. As cotas são elevadas. Na linguagem popular: dindim, tutu, grana, bufunfa... Os times de olho no dinheiro. Não querem nem saber do regulamento esdrúxulo. Assim, segue a Copa do Brasil. Hoje, em São Januário, tem Vasco x Fortaleza. Aqui, deu empate, 0 a 0. Surpresa. O Leão era favorito. O Vasco tem oscilado. É imprevisível. Mas é o Vasco com seus quatro títulos de campeão brasileiro. Merece respeito pela história e pela tradição. No momento, teoricamente, o Fortaleza tem potencial maior que o Vasco.

Mas somente quando a bola rolar será possível avaliar o dia de cada um. O Vasco também apronta. O próprio resultado no Castelão, ou seja, o empate, já foi um recado direto aos tricolores. Além disso, a Copa do Brasil é tida e havida como a mais traiçoeira competição do país. O favor do Vasco, além de jogar em casa, no Estádio São Januário, há o fato de o Fortaleza vir cumprindo dura maratona. Não raro, o Leão dá sinais de desgaste pelo trabalho em várias frentes. Pegou pesado diante do Boca na Bombonera. Todos esses fatores poderão ter séria influência no desenrolar da partida. A conferir, pois.