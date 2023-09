A aguardada volta do Leão

Hoje, o retorno do Fortaleza às atividades. A paralisação decorrente das datas Fifa permitiu em parte a recuperação do elenco. Nada melhor que um período de repouso no meio de uma competição perversa. O adversário é o Corinthians, no Castelão. O jogo assume especial importância: além de valer pelo Brasileirão, permitirá aos treinadores Vojvoda e Luxemburgo uma projeção sobre o que será a grande decisão por uma vaga na final da Copa Sul-Americana.

Os dois times voltarão a se enfrentar no dia 29 de setembro no Estádio Itaquerão e no dia 03 de outubro no Estádio Castelão. Hoje, portanto, será uma avant-première do que se terá depois na Sula, a segunda mais importante competição do nosso continente. Na rodada passada, pela Série A, o Corinthians empatou (0 x 0) com o poderoso Palmeiras no Itaquerão. Serve de alerta ao Tricolor de Aço. Embora o Fortaleza esteja fazendo uma campanha bem melhor que a do Timão, a previsão é de que haja equilíbrio. Há que se observar também um detalhe: até que ponto a paralisação pode ter comprometido o ritmo das equipes. Não creio possa haver alguma consequência decorrente da paralisação. Se houver, penso, deverá ser apenas de aspecto positivo.