De básico a estiloso em poucos passos

Criar produções fashionistas é necessário ter criatividade e bons truques de styling. Pensando nisso, a SiSi convocou a Lu Carvalho, que ajuda sempre as “SiSi Lovers” a encontrar a sua maneira de vestir única, para revelar alguns truques para você montar visuais freshs como uma pro com o moletom - a peça mais trendy do momento.

Produção vai de óbvia a muito cool no ato

O clássico moletom vira um cropped super descolado. Coloque a barra da peça dentro do top ou sutiã. Combine com calça de sarja e acessórios statement.

Sobreposição para transformar itens básicos em looks estilosos

Se calor não é uma questão, use a t-shirt sobreposta ao moletom de manga longa. É super cool e um ótimo truque para dar outra cara às suas peças. Finalize com uma calça jogger para dar um toque utilitário e complementar com acessórios à gosto.

Looks estilosos e all black

Um look inteiro na mesma paleta já chama atenção por si só. Juntar a base neutra e chique com acessórios poderosos, a produção vai para outro patamar fashion! Aposte em uma bota chunky, o cinto western e a bolsa tiracolo transformam o moletom e os shorts de cintura alta em um hi-lo poderoso.

Look monocromático de sucesso

O bege é uma das cores mais sofisticadas e descoladas da atualidade. O tom sóbrio e clássico é aposta certa para criar um look monocromático de sucesso! Finalize o visual com eco bag para deixá-lo ainda mais cool e funcional.