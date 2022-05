CAPTEI: Cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Industrial recebeu importantes nomes

Na noite de quinta-feira, 26, o La Maison Coliseum recebeu autoridades, políticos, industriais, imprensa e convidados para a grande celebração à força industrial cearense promovida pela FIEC: a festa do Dia da Indústria. Na ocasião foi entregue a Carlos Pereira de Souza, Francisco Rogério Osterno Aguiar e Hermano Franck Júnior, a Medalha do Mérito Industrial. Já ao empresário Ivens Dias Branco Júnior, foi concedida a Medalha da Ordem do Mérito Industrial concedida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)

No discurso onde narrou a história de vida e protagonismo dos homenageados, o Presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, disse:

Legenda: Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Ricardo Cavalcante Presidente da FIEC "A melhor forma de celebrar nossas realizações é através do reconhecimento daqueles que investem sua inteligência e força de trabalho, na concretização do sonho industrial", disse. O Gestor ainda falou sobre o importante papel do setor na transformação da sociedade. “a indústria é um grande motor de inovação e importante vetor de transformação social. Temos um papel essencial na promoção da cidadania. Mais que gerar emprego e renda, o que é fundamental, ela desenvolve soluções que melhoram a qualidade de vida das pessoas, e contribuem para a redução das desigualdades sociais e diminuição do desequilíbrio regional”

Em seguida, cada agraciado usou da palavra para agradecer e honrar a instituição.

Legenda: Izolda Cela Foto: LC Moreira

Finalizando a sessão solene, a Governadora do Ceará, Izolda Cela, ressaltou a importância das muitas parcerias entre o poder público e a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, na gestão de Ricardo Cavalcante.

Veja quem esteve por lá!

Legenda: Rosangela e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Beto e Ana Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Gomes, Onélia e Camilo Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço, Egídio Serpa, Jeritza Gurgel, Victor Ximenes e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Luca, Morgana, Ivens Junior, Ivens Neto, Lissa e Luciano Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Pio e Stella Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Manoela Barcelar Foto: LC Moreira

Legenda: Jório e Graça da Escossia, Consuelo e Ivens Dias Branco Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Sérgio Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante, Ivens Junior e Cláudio Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Adauto e Eveline Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Miranda e Fernando Férrer Foto: LC Moreira

Legenda: Alberto Neto, Riana e Alberto Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Carolina e Ivan Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Joyce Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Ana e José do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Adjafre Foto: LC Moreira

Legenda: Cid e Joyce Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Zaira Brilhante e Enid Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço, Jeritza Gurgel e Victor Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Washington Araruna, Inês e Márcia Cavalcante, Lara Ary e Nícolas Cortez Foto: LC Moreira

Legenda: André e Juliana Siqueira e Cesar Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Walmir Medeiros, João Ponte, Rossanna Kopf e Cláudio Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Waldy Porto, José Antunes e Cláudio Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Vera Lúcia e Rogério Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Tom e Carlos Prado Foto: LC Moreira

Legenda: André e William Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: André Montenegro e Zé Rosa Filho Foto: LC Moreira

Legenda: André Rocha e Roseane Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio José Albuquerque e Alexandre Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Ari Martins, Antônio Bolzane, Ivens Dias Branco Junior e Nelson Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno e Rebeca Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: David Peixoto e Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel e Adriana Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Camilo Santana e Cid Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Pereira e Mariana de Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Prado e Roberto Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Chico Esteves, Nicole Barbosa e Heitor Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marcone Filho, Cláudio e Marcela Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago e Priscila Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Crus e Mark Augusto Foto: LC Moreira

Legenda: Suely e Coronel Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Micheline Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah, Hermano e Nivea Franck e Lea Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Roseane e João Medeiros e Márcia Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Aguiar e Zezinho Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marconi, Ivan e Ana Carolina Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio e Marcela Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Consuelo e Ivens Dias Branco Júnior, Graça e Jório da Escossia Foto: LC Moreira

Legenda: Coronel Benício e Rosely Benício, Inês e General André Luiz Alão Foto: LC Moreira

Legenda: David Peixoto, André Mota e Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Detru Russo, Luciano e Luca Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Diana e William Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista e Maia Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Eliomar de Lima e Egídio Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço, Victor Ximenes e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo e Tatiane Telles Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana e Nelson Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Cirino e Célio Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Célio Gurgel e Edson Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Cirino e Cláudio Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Victor e Totonho Laprovítera Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Osterno, Manuel Duca e Aníbal Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Gaída e Miguel Dias Foto: LC Moreira

Legenda: George e Rafaela Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: George Lima, Pompeu Vasconcelos, Gaudêncio Lucena e Antônio Henrique Foto: LC Moreira

Legenda: Geraldo e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana Olimpio, Rogério Aguiar e Monsenhor Timbó Foto: LC Moreira

Legenda: Giselle e Fábio Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Graça da Escossia e Consuelo Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Gualter Lucena e Leonardo Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Hebert e Gisela Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Heitor Freire e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Heitor Ferrer e André Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Islane e André Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Ivens Junior e Cláudio Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Jaqueline Coutinho e Paulo Nóbrega Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Felipe Adjafre Foto: LC Moreira

Legenda: Jornalistas Foto: LC Moreira

Legenda: Juliano e Carlucio Pereira e William Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Fiúza, Walder Ary e Valdomiro Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Leo, Sheslyda e Roberto Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Lissa e Marcela Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Lissa, Ivens Junior e Morgana Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano, Lissa e Luca Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz e Juliana Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel e Morgana Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pinheiro, Ferruccio Feitosa, Júlio Santos e Rodrigo Diogo Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelio Vital, Giovana Olímpio, Rogério Aguiar, Monsenhor Timbó e Alexsandro Teófilo Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos e Anete de Castro, Carlos Pereira e Mariana de Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Cláudia e Glauco Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Mateus de Souza e Jéssica Máximo Foto: LC Moreira

Legenda: Mirela Tavares, Janaina Farias e Déborah Vanessa Foto: LC Moreira

Legenda: Morgana Dias Branco e Tarquílio Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: Newton e Cristine Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo André e Marina Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Bastos, Dom Vasconcelos, Rogério Aguiar e Monsenhor Timbó Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Espíndola, André Montenegro e Miriam Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Rebeca Bastos e Priscila Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Mindello e Artur Rego Foto: LC Moreira

Legenda: Regina, Aluísio, Gabriel, Letícia e Emanuel Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Parente e Roberto Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Bona e Ana Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Aguiar e Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Izolda Cela e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Esteves e Niara Meireles Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Pereira de Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Gorete e Carlos Pereira e Max Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Hermano Franck Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Ivens Dias Branco Júnior Foto: LC Moreira

Legenda: Ivens Júnior e Morgana Dias Branco Foto: LC Moreira