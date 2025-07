Teatro também é lugar de humor

No Ceará, sempre tentaram distanciar ao máximo o Teatro do Humor. Há no imaginário cultural generalista a ideia de que humor é menor, é qualquer coisa, basta fazer turista rir. Teatro não! Teatro é mais sério, mais culto, é para gente inteligente. Daí você imagina um artista que une as duas linguagens cênicas, misturando o que há de melhor nos dois mundos: Denis Lacerda.

Esse fenômeno da pororoca cultural acontece no espetáculo "Intacta", protagonizado por Denis, com direção e roteiro de Moisés Loureiro. Você vai ao teatro e encontra tudo o que se considera teatral: tem cenário, figurino, iluminação, sonoplastia, texto… tudo certinho, como manda o figurino. Teatro puro!

No palco, um ator reconhecido nacionalmente pela facilidade de provocar o riso, contando causos cômicos, ora de Deydianne Piaf, uma drag queen, ora como Denis, pessoa física. Nada fora do comum para um cearense, já que drag queens fazendo shows de comédia não faltam e há também uma potente leva de comediantes stand-up. Humor total!

O fato é que "Intacta" é sinônimo de sucesso. A peça aborda importantes reflexões para a nossa sociedade no que diz respeito à comunidade LGBTQIAP+. Em meio aos risos, Denis denuncia o bullying homofóbico, o preconceito dentro da igreja, exalta o acolhimento familiar e celebra a alegria de ser gay.

Se é espetáculo de teatro ou show de humor, deixo para que vocês decidam. Independente da resposta, já adianto: se faz muita comédia no teatro e muita provocação séria no humor. Assistam "Intacta".

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor