Anitta perde o Grammy, mas sai derrotada?

Já era madrugada de segunda-feira, 6 de fevereiro, quando ouvi o anúncio da vencedora da categoria Artista Revelação do Grammy 2023. Para a total frustração da torcida brasileira, Olivia Rodrigo chamou o nome da cantora e compositora de jazz norte-americana Samara Joy como a ganhadora.

Anitta, que ao longo dos últimos tempos, vinha acumulando prêmios, perdeu o “Oscar da música” e isso causou grandes comoções e revoltas, especialmente pela vencedora da categoria se tratar de uma artista fora do mainstream, dos algoritmos e das padronizações da indústria pop. Mas será mesmo que Anitta saiu derrotada?

Larissa de Macedo Machado, a carioca de Honório Gurgel, Zona Norte do Rio de Janeiro, filha e neta de nordestinos, passou por inúmeras dificuldades na infância e herdou do avô Pedro Junior o talento para a música. Foi com ele que Larissa começou a tocar órgão e ler partitura. Prometeu, um dia, para a avó que se tornaria uma cantora reconhecida mundialmente. Infelizmente, nem avô e nem avó chegaram a ver o sucesso da neta.

De Larissa, nasceu Mc Anitta, na Furacão 2000, arrastando e impressionando multidões com seu jeito envolvente de cantar e dançar. Tanto, que em 2013, retirou o Mc do nome artístico e lançou o hit Show das Poderosas, um fenômeno no Youtube. Não parou mais e veio um sucesso atrás do outro.

Sem dúvidas, isso já seria a realização de um grande sonho para a menina Larissa e seus avós, mas ela queria mais. Tinha mais que uma meta, tinha uma promessa a cumprir. Estudou arduamente, trabalhou incansavelmente e dedicou tudo o que podia ao seu ofício, se consagrando também como compositora, bailarina e empresária.

Com o Brasil na palma da mão, Anitta decidiu trilhar carreira internacional. O resultado de tanta dedicação veio logo: primeira artista brasileira a alcançar o topo do mundo do Spotify, com a música Envolver; primeira artista brasileira a performar no Festival Coachella; primeira brasileira a ganhar um VMA e ainda entrou para o Guinness Book, com mais de 6 milhões de reproduções também de Envolver em apenas 24 horas.

Para além da música, Anitta atuou em novela, produziu e dirigiu seus projetos, fez trilha sonora de filmes americanos, participa de todos os importantes programas de TV do mundo, comanda um dos maiores blocos de carnaval itinerante do Brasil, levou o funk pro palco principal do Rock In Rio e venceu várias categorias no Grammy Latino.

É certo que perder o Grammy 2023 foi ruim, mas com essa trajetória e com a carreira cada vez mais sólida que ela tem construído, é impossível dizer que Anitta saiu derrotada da cerimônia.

Mesmo sem o gramofone, ela sabe que chegou lá! Tem o reconhecimento da imprensa e do mercado norte-americano e uma carreira internacional invejável e que segue em ascensão.

Anitta fez e faz história. Perde prêmio, mas segue intacta. E Larissa, a menina do subúrbio carioca e do funk, cumpriu sua promessa. Não há Grammy que tire isso!

