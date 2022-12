PIB do Ceará cresce no 3º trimestre, mas fica abaixo do País; veja números

A economia cearense cresceu menos do que a do Brasil no terceiro semestre deste ano. Segundo dados do Ipece (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará), o PIB (Produto Interno Bruto) do Estado teve alta de 0,5% ante igual período de 2021. O País teve evolução de 3,6%.

Os dados analisados pelo Ipece também apontam que o Ceará apresentou números abaixo do Brasil em todas as bases de comparação. No acumulado do ano, o PIB cearense teve alta de 1,45%, enquanto o brasileiro registrou um crescimento de 3,2%.

Nos últimos quatro trimestres observados, o Ceará teve alta de 1,35%, e o Brasil 3%.

Este é o quinto trimestre seguido, considerando a comparação com igual período do ano anterior, que o Ceará apresenta um rendimento abaixo da economia nacional.

Previsões para 2022 e 2023

O Ipece também anunciou uma revisão da previsão de crescimento da economia cearense, que deverá ter alta de 2,10%, representando uma evolução menor em relação ao País, de 3,05%.

Em setembro deste ano, o Instituto previa um aumento de 2,94% para o PIB do Cear. A expectativa era de que o Brasil tive alta de 2,65%.

Já para o ano de 2023, a taxa de crescimento anual do PIB no Estado foi indicada em 2,19%. Para o País, a alta deverá ser 0,75%, segundo as análises do Ipece.

Desenvolvimento setorial

Sobre os setores da economia no terceiro semestre, a indústria foi que teve o pior desempenho no Ceará, registrando uma retração de 5,97%. Já os serviços (0,51%) e a agropecuária (13,15%) tiveram alta.

O cenário não repetiu na média nacional, onde todos os setores registram melhoria na geração de riquezas: indústria (2,8%), serviços (4,5%), e agropecuária (3,2%).

