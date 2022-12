Foco será melhorar a eficiência dos projetos do FNDE, diz Pacobahyba

Aumentar a eficiência de projetos e recursos será o foco inicial da atual secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobahyba, à frente do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no Ministério da Educação. A informação foi confirmada pela própria secretária em entrevista exclusiva à coluna durante uma cerimônia de homenagem e despedida na sede da Sefaz.

Fernanda, que deixa o comando da Pasta aplaudida por servidores e aclamada pelo empresariado estadual, revelou que já conversou sobre possíveis metas com o futuro ministro da educação, o senador Camilo Santana, e projetou o foco na eficiência dos projetos e destinação de recursos ligados ao FNDE.

"Tivemos uma conversa inicial, mas eu precisava encerrar esse ciclo aqui porque tivemos muitos desdobramentos, especialmente do acordo do ICMS, mas já estou estudando tudo de FNDE para compreender o Fundo porque acho que há um anseio social muito grande, e a gente tem um propósito de responder à altura e efetivar mudanças substanciosas", disse.

Fernanda Pacobahyba Atual titular da Sefaz e futura presidente do FNDE Queremos rever os grandes programas, perceber se estão gerando eficiência, até porque temos um desafio muito grande na educação brasileira"

"Apesar de termos um modelo exitoso no Ceará, quando se compara internacionalmente, o Brasil ainda tem índices que ainda precisam ser aprimorados. Então, de que forma o volume que está sendo investido está trazendo retorno. Vamos fazer uma análise de eficiência e de projetos", completou.

Reformulação e inovação

Apontada como "disruptiva e dedicada" durante o período à frente da Sefaz, Fernanda Pcabahhyba confirmou que irá promover inovações na gestão do FNDE, focando em reconstruir a educação brasileira. Ela terá, no Ministério, a companhia de antigos companheiros no Governo do Estado, trabalhando com Camilo Santana e Izolda Cela (secretária executiva) para atingir as metas estabelecidas

"Eu acho que é importante estar disposto a recostruir e vamos precisar fazer muito isso na educação. É o enaltecimento de um projeto. Acredito que o governo Lula acredita nesse projeot como um algo de exito no País e quer disseminar isso nacionalmente, então a presença dessas três figuras tem muito esse sentido", afirmou Fernanda.