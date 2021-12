450 mil novas famílias cearenses passarão a ter direito à tarifa social de energia em 2022

Mais 450 mil famílias cearenses passarão a ter direito à tarifa social na conta de luz em 2022. O acréscimo se dá após a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e os ministérios de Minas e Energia e Cidadania assinarem na última terça-feira (30) o protocolo que torna o desconto automático para famílias inscritas no CadÚnico e no BPC.

O número de famílias que serão contempladas foi divulgado nesta sexta-feira (3) pelo diretor-geral da Aneel, André Pepitone, em evento no Ceará. A medida é válida a partir de janeiro de 2022.

"Hoje aqui no Ceará nós temos 750 mil famílias recebendo esse benefício. Com esse ato da Aneel que foi publicado na terça-feira, nós vamos estender para além desses 750 mil. Mais 450mil famílias aqui do Ceará vão poder também usufruir do desconto na conta de luz", afirmou.

Antes da medida, o consumidor precisava procurar a concessionária de energia para ter acesso ao desconto, que pode chegar a até 65%. Agora, o desconto virá de forma automática em todas as contas cujo CPF cadastrado seja de um beneficiário de programa social.

Conforme Pepitone, hoje 12 milhões de famílias brasileiras têm direito ao desconto. Com a medida, 11 milhões de novas famílias integrarão o programa.

QUEM TEM DIREITO À TARIFA SOCIAL?