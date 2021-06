Mães da Favela Futebol Club: vamos unir a paixão pelo futebol e o combate à fome no Brasil

Presente há mais de 20 anos nas favelas brasileiras, promovendo atividades nas áreas de educação, lazer, esportes, cultura e cidadania, em 2020 a Central Única das Favelas (CUFA) se deparou com o desafio da pandemia. Sabendo que a crise atingiria ainda mais as favelas, concentramos todos os nossos esforços em captar doações para diminuir os impactos causados pela pandemia.

Através do programa Mães da Favela, a instituição entregou cestas básicas, físicas e digitais, e chips com internet gratuita por seis meses. No ano de 2020, a CUFA mobilizou R$ 187.596.960 milhões, atendendo a 1.502.358 famílias de 5 mil favelas de todo o Brasil. Até agora, mês de maio de 2021, já comemoramos os R$ 76.923.360 milhões arrecadados de uma meta de R$ 200 milhões para as Mães da Favela em 2021.

Diante do quadro que se agrava, a Central Única das Favelas decidiu unir forças com a Comunidade Door, a Frente Nacional Antirracista e clubes de futebol por todo o país e lançar a campanha Mães da Favela Futebol Clube.

Para realizar o projeto, parcerias estão sendo fechadas com os clubes de todos os estados e de todas as divisões. Até o momento já são 44 clubes confirmados, entre eles: São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Internacional, Grêmio, Flamengo, Vasco, Fluminense, Bahia, Vitória, Goiás, Ceará, Fortaleza, entre outros.

A ação tem como objetivo arrecadar alimentos e distribuí-los para as famílias em situação de vulnerabilidade de todo o Brasil através do programa Mães da Favela, da CUFA.

A expectativa é de que sejam arrecadados, em média, 350 toneladas de alimentos por estado, totalizando 12 mil toneladas de doações, o equivalente a 100 milhões de reais. O início da campanha será no dia 21 de junho, segunda-feira.

A partir dessa data, as pessoas ou empresas, torcedoras dos times, que quiserem contribuir, poderão levar suas doações até o estacionamento dos clubes participantes. Esses alimentos ficarão armazenados até o final de semana de 25, 26 ou 27 de junho, a depender do calendário de jogos de cada time. Neste mesmo final de semana serão realizadas ações nacionais, quando as lideranças das CUFA’s favelas irão retirar as doações e levá-las para as famílias cadastradas no Mães da Favela.

Nosso fundador, Celso Athayde, define bem a estratégia da ação e revela por que o futebol é fundamental nessa mobilização: “As pessoas sabem que estamos atravessando um momento difícil e têm se mostrado muito solidárias, mas também percebemos que essa percepção do povo aliada ao apoio dos representantes de uma paixão nacional, que é o futebol, engaja muita gente a doar, e dessa forma esperamos conseguir apoiar ainda mais as Mães da Favela que precisam. É um momento de união, não existe rivalidade entre clubes”.

Além dos clubes, o projeto também conta com doadores master, doadores de prata e apoiadores. Assinam como parceiros master as empresas, Assaí Atacadista, Volvo Car, Carrefour Brasil, VR Benefícios, Gol Linhas Aéreas e Cab Motores que apoiam a campanha nacionalmente. Já as patrocinadoras e apoiadoras realizam doações locais, dentro de seus próprios estados. E ação tem também com a parceria da Agência África.

Nesse jogo de torcida única, somos todos do mesmo time: o da solidariedade. E Aqui todos podem jogar para apoiar as Mães da Favela. A única rival é a fome.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.