A solidariedade precisa continuar

Na última quinta-feira (16), nós da Central Única das Favelas (CUFA), no Ceará, tivemos a honra de estar com o governador Camilo Santana e sua esposa Onélia Santana para receber a doação de 5 mil cestas básicas por meio do Programa Mais Nutrição. A iniciativa conduzida pela primeira-dama vem mudando a vida de muitas famílias no Estado.

É um imenso prazer poder contar com o apoio do representante do Ceará nesse momento tão desafiador e somos gratos por acreditarem no nosso trabalho, principalmente nos dias atuais, onde a maioria das pessoas não têm mais fé umas nas outras.

O trabalho social que vem sendo realizado pelo Governo do Estado é muito importante para a população local. São investimentos para a educação, amparo para o setor de eventos, doação de materiais de higiene pessoal, auxílio gás, dentre outros. Fico muito feliz de olhar e ver o que está sendo realizado e de saber como os jovens e as famílias cearenses estão sendo amparadas nesse momento tão difícil, onde a população vive uma imensa crise social.

A Cufa vem realizando ações por todo o Brasil na busca de soluções e de apoiar ao máximo essas famílias que estão passando por dificuldades financeiras. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em maio deste ano mostraram que a taxa de desemprego no país chegou a 14,7% no primeiro trimestre do ano, um aumento considerável, quando comparado aos 13,9% nos últimos três meses de 2020.

Atualmente, mais de 20 milhões de pessoas estão passando fome e a outra parte está perdendo seus empregos e entrando nesse índice alarmante e que exige assistência das autoridades.

Em meio a todo esse cenário estamos vendo as doações da CUFA reduzirem em mais de 80%, quando mais estamos precisando de ajuda. Por isso, além de reforçar a importância da parceria entre o poder público e sociedade e do apoio do setor privado, gostaria de convocar toda a população a continuar ajudando.

A solidariedade não pode parar! Nossos projetos nacionais e regionais continuam a todo vapor e precisamos da ajuda de todos para que a gente continue chegando ao máximo de pessoas possíveis e ajudando elas a se reerguer e virar esse jogo.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.