Com cânion e ruínas, conheça parque no Cariri que atraiu 21 mil visitantes em 2022; veja imagens

O parque estadual do Sítio Fundão bateu recorde neste ano. O número de frequentadores ultrapassou todos os anteriores desde a criação da unidade de conservação, em 2008. Ao todo, foram 21.184 visitantes somente em 2022, que ainda está por terminar.

Entre os motivos que têm levado tanta gente ao Sítio Fundão está a beleza cênica. Este colunista fez a trilha e registrou por que vale o passeio.

A vegetação preservada surpreende. É interessante apreciar as texturas das espécies. No começo da trilha, predominam os caules estreitos da Caatinga. Na medida em que se aproxima do vale, vê-se árvores maiores, inclusive um jatobá gigante. É irresistível o abraço naquele ser vivo centenário.

O parque é serpenteado pelo Rio Batateiras, um dos poucos perenes no sul do Ceará. Ele brota na Chapada do Araripe e vira tributário do Rio Salgado. Na unidade de conservação, são pelo menos dois pontos para banho. Um deles é um cânion, fenda aberta pela força da água cercado por um espaço plano. O lugar convida para um piquenique entre amigos, familiares.

Legenda: Há ruínas tomadas pela vegetação, um exemplo da permanência da natureza e da efemeridade da obra humana Foto: Paulo Henrique Rodrigues

A atração mais conhecida é o sobrado feito de barro, que virou um centro de visitantes. É a única edificação conservada. Outras transformaram-se em ruínas, tudo tomado pela vegetação, um exemplo da permanência da natureza e da efemeridade da obra humana.

Preservação X exploração

Esse contraste resume a própria história do Sítio Fundão, área protegida que fica dentro da cidade do Crato, demarcada, controlada, com gestão pública, que resistiu à especulação imobiliária e hoje é uma opção de lazer diária (8h às 17h) e gratuita.

A peça "A Donzela e o Cangaceiro" levou ao teatro essa história. Um fazendeiro ambicioso chamado Pafúncio Pedregôso sonha em comprar a propriedade para construir um condomínio e uma fábrica.

Nu lugá daquelas árvre

Vai sê um lotiamento

Pra casa i mansão di lucho

Um grande impreendimento

Aculá daquele lado

A indústra di chinela

Bem da berinha du rí

Inté dispois da cancela

"Cabe observar que o texto foi escrito antes da criação do Parque do Sítio Fundão. Foi também uma contribuição nossa à luta da época, depois concretizada pelo Governo do Estado", afirma Araújo.