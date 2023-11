Na hora de alugar imóvel, qual a melhor garantia: Caução ou Título de Capitalização?

O que fazer para alugar um imóvel sem fiador? Além do Seguro Fiança, duas opções comuns no mercado são os instrumentos do Caução e do Título de Capitalização. Vamos, agora, conhecê-los melhor, ver como funcionam e suas vantagens e desvantagens.

O que é o Caução e como funciona

Quando você opta pela caução, está oferecendo um valor em dinheiro como garantia ao locador. Esse montante, geralmente equivalente a três vezes o valor do aluguel, fica depositado durante o período do contrato. Ao final, se tudo estiver em ordem, você recebe de volta.

O que é o Título de Capitalização e como funciona

Já o Título de Capitalização envolve a compra de um título de seguro, com valor pré-determinado. Ao término do contrato, se não houver pendências, o locatário (inquilino) recupera o valor investido. É como juntar o útil ao agradável: você garante o imóvel e ainda concorre a prêmios, oferecido pelo banco do Título de Capitalização.

Quais as principais vantagens do Caução e do Título de Capitalização para locador, locatário e administradora:

Para você, locatário, a vantagem está na flexibilidade financeira. Com o Caução, seu dinheiro retorna após o contrato. No Título de Capitalização, o locatário também recebe o valor investido de volta, e ainda tem a chance de ganhar prêmios. Para o locador, ambos garantem segurança financeira, além de simplificar a burocracia para as administradoras.

E quais os riscos destes dois instrumentos para as partes

Em termos comerciais, nada existe sem riscos, mesmo que sejam mínimos. No Caução o locatário precisa confiar, pois o valor ficará depositado no locador ou na administradora.

Já no Título de Capitalização, o valor do locatário fica na instituição financeira, mas as taxas baixas não remuneram bem o valor investido. Mas, sem dúvida, é melhor que o valor pago no depósito caução, que não é remunerado.

Qual o custo para o locatário do Caução e o Título de Capitalização

É semelhante para os dois casos. O valor equivalente a três aluguéis mensais. Mas, lembre-se: O Título de Capitalização oferece a possibilidade de retorno financeiro.

Em comparação com o Seguro Fiança, tanto o Caução quanto o Título de Capitalização apresentam-se como alternativas mais econômicas e vantajosas para os locatários.

Enquanto o seguro fiança é mais vantajoso para o locador, pois cobre a eventualidade da inadimplência do locatário.

Portanto, na hora de escolher entre Caução ou Título de Capitalização, avalie suas necessidades e prioridades. Ambos são meios eficazes para garantir uma locação sem a burocracia de um fiador. Você decide qual é o melhor para você!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

