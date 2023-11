Vai alugar imóvel? Veja como funciona o Seguro Fiança

Se você vai alugar um imóvel, você não precisa ficar mendigando que alguém assuma a condição de fiador de sua locação. Duas opções para fugir disso, são o Título de Capitalização e o Seguro Fiança. Na coluna de hoje, vou falar sobre este último. Na próxima semana, abordo sobre o Título de Capitalização.

Basicamente, com o instrumento do Seguro Fiança, você decreta sua liberdade de poder locar o que seu bolso permite, mesmo que seu cadastro não seja nota 10.

O Seguro Fiança é uma alternativa inteligente e prática para as locações imobiliárias no Brasil. Mas como funciona? E quais são as vantagens para todas as partes envolvidas?

O que é o Seguro Fiança?

O Seguro Fiança é uma garantia locatícia que substitui o fiador. Em vez de depender da boa vontade de amigos ou familiares, você contrata uma seguradora, que assume a responsabilidade financeira em caso de inadimplência. Normalmente, as próprias administradoras oferecem a opção. Você não precisa bater perna para achar a melhor opção.

Como funciona a locação com Seguro Fiança?

Simples: você procura uma seguradora, paga uma taxa anual e pronto! O seguro cobre até eventuais débitos de aluguel, condomínio e despesas extraordinárias. É uma solução prática que facilita o processo de aluguel.

Quais as vantagens do Seguro Fiança para locador, locatário e administradora?

Para o locatário, a vantagem é clara: liberdade. Você não precisa mais encontrar um fiador, o que pode ser uma verdadeira via-crúcis.

O locador também ganha segurança, pois tem a garantia de receber o aluguel.

E as administradoras facilitam a gestão, já que não precisam se preocupar com a busca por fiadores.

Quais os custos e riscos para locador, locatário e administradora?

O custo para o locatário (inquilino) é o pagamento da taxa anual do seguro, mas esse custo é muitas vezes diluído nas parcelas mensais.

Para o locador, o risco é mínimo, já que a seguradora assume as obrigações financeiras em caso de inadimplência.

As administradoras também têm menos dor de cabeça, já que o processo de locação se torna mais ágil.

Quanto custa o Seguro Fiança?

O custo anual varia, mas equivale geralmente a 1,5 vezes o valor do aluguel mensal. Isso pode parecer um gasto adicional, mas considerando a facilidade que o Seguro Fiança traz, vale a pena.

E esse custo adicional pode, também, ser negociado com a administradora ou com o locador, uma vez que com ele existe a segurança do recebimento de eventuais atrasos ou inadimplências.

Outras alternativas ao Seguro Fiança utilizadas nas locações imobiliárias no Brasil

Claro, o Seguro Fiança não é a única opção. Você pode recorrer a outras formas de garantia, como o depósito caução, a carta fiança bancária ou o título de capitalização. No entanto, nenhuma delas é tão prática e segura quanto o Seguro Fiança.

Portanto, se você está prestes a alugar um imóvel, esqueça as dores de cabeça com fiadores. O Seguro Fiança é a solução mais inteligente e segura para todos, apesar de não ser a mais barata.

Enfim! Liberte-se das amarras e alugue com tranquilidade. Seja você locador, locatário ou administradora, o Seguro Fiança é a chave para facilitar e agilizar o processo de locação.

