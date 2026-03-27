Entre a política e as árvores: o Paço Municipal e o coração verde de Fortaleza

No ritmo acelerado de Fortaleza, onde o concreto muitas vezes parece vencer o horizonte, há um espaço que insiste em equilibrar memória, poder e natureza: o Paço Municipal. Mais do que sede administrativa, o prédio guarda camadas da história da Cidade — e, logo ao lado, um bosque que oferece uma pausa inesperada no centro urbano.

O edifício que hoje abriga a Prefeitura não nasceu com essa função. Na rua São José, espaço privilegiado das origens da cidade, às margens do Rio Pajeú, o prédio assistiu à cidade crescer ao seu redor.

As atuais paredes amarelas contrastam com o azul e branco de portas, janelas e bancadas. O conjunto mistura elementos neoclássicos e Art Déco, sinalizando uma cidade que se modernizava em plena Belle Époque fortalezense. No início do século XIX, o casarão funcionava como armazém de secos e molhados, aproveitando o auge do algodão cearense no mercado internacional. O comerciante português Antônio Francisco da Silva prosperava ali, em uma das principais vias da cidade.

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Em 1860, o coronel Joaquim Mendes da Cruz Guimarães comprou o imóvel e o transformou no Solar dos Mendes Guimarães. O espaço passou a abrigar bailes, saraus e encontros da elite da então vila do Forte.

Poucos anos depois, em 1866, o casarão mudou novamente de função. Tornou-se residência dos bispos de Fortaleza, símbolo do poder e da reverência da Igreja Católica, à sombra da antiga catedral.

Entre seus moradores esteve Dom José Medeiros Delgado, que participou do Concílio Vaticano II ao lado de Dom Hélder Câmara e assinou o chamado Pacto das Catacumbas — um compromisso de pobreza e renovação da Igreja latino-americana. Como efeito prático desse posicionamento, o bispo vendeu o palácio.

Já no governo do prefeito Vicente Fialho, o prédio foi incorporado ao poder municipal e rebatizado como Palácio João Brígido. Tornou-se, então, o primeiro imóvel tombado pelo município, reconhecido como marco urbano de Fortaleza.

Armazém, palacete, sede episcopal, prédio público. As mudanças de função e de arquitetura — materiais e simbólicas — refletem a própria trajetória da cidade: de vila provincial a metrópole nordestina.

Legenda: Palácio que abriga o Paço Municipal é o primeiro imóvel tombado pelo Município, reconhecido como marco urbano de Fortaleza. Foto: Natinho Rodrigues/Arquivo DN.

Além do prédio: o bosque e o direito à contemplação

Mas o que me levou a revisitar o Paço, no embalo dos 300 anos de Fortaleza, foi o seu entorno. Mais especificamente, a beleza discreta e isolada do Bosque Dom Delgado, escondido por trás das grades do prédio, vigiado e ainda pouco ocupado.

Em meio ao Centro turbulento, o bosque funciona como refúgio. Árvores altas, sombra generosa e uma atmosfera que contrasta com o trânsito e a intensidade do comércio popular — aquele mesmo que pulsa em áreas como o “Buraco da Gia”. É um lugar que parece sussurrar que a cidade também pode ser contemplada, e não apenas consumida.

Historicamente, áreas verdes como essa não foram pensadas como espaços públicos amplos. Durante muito tempo, jardins e quintais eram extensões privadas, acessíveis a poucos.

O fato de o bosque do Paço ainda permanecer fechado à população revela uma permanência importante: o espaço urbano como lugar de convivência e bem-estar coletivo ainda não é plenamente valorizado.

No contexto dos 300 anos da cidade, o Paço Municipal e seu bosque condensam três dimensões fundamentais: o poder, a memória e o direito à cidade. Quando abertos à visitação, deixam de ser apenas cenário administrativo e se tornam espaço de experiência urbana.

Caminhar por ali é atravessar o tempo. Do trecho ainda visível do Pajeú às marcas do afrancesamento urbano, passando pelas elites que habitaram o prédio e pelas gestões que moldaram a cidade, o espaço reúne camadas da formação de Fortaleza.

Mas há também um desafio. Em uma cidade marcada por desigualdades, não basta abrir os portões: é preciso que a população se reconheça ali, que ocupe e se aproprie do espaço. Iniciativas recentes no Centro apontam caminhos possíveis — como a reativação da Cidade da Criança e o uso cultural da Estação João Felipe — ainda que os desafios permaneçam.

Talvez seja esse o maior valor — e também o maior problema — do Paço Municipal hoje: ele não deve apenas representar o poder, mas convidar à presença. Entre decisões políticas e sombras de árvores centenárias, o local oferece algo raro nas grandes cidades — a possibilidade de pausa, encontro e pertencimento.

Em uma Fortaleza que celebra três séculos de história, olhar para o Paço e seu bosque é lembrar que a cidade não se constrói apenas com prédios e avenidas, mas também com espaços que acolhem.

Ali, no Centro, entre raízes profundas e histórias acumuladas, pulsa um dos corações mais simbólicos da capital cearense — ainda isolado, ainda distante das pessoas que o tornam possível.

Talvez o desafio seja simples de dizer e difícil de realizar: fazer com que esse espaço deixe de ser apenas cenário e volte a ser vivido. Que o poder público nos conceda essa sombra, esse canto e essa pausa — porque uma cidade também se constrói nos lugares onde se pode parar.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.