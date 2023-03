O que é virose? Especialista explica sintomas e como tratar

Se você não pegou uma virose nestes últimos meses, certamente conhece alguém que foi infectado. O período de chuvas, característico desta época do ano no Ceará, favorece a disseminação de doenças da fácil transmissão como síndromes respiratórias e gastrointestinais . E o que são essas viroses, como se prevenir e quais os sintomas?

As viroses podem ser caracterizadas, segundo a médica Fernanda Colares, pediatra e diretora de Recursos Próprios da Unimed Fortaleza, como doenças causadas por vírus, sendo as principais causas das enfermidades agudas infecciosas, que surgem subitamente e são de curta duração.

“Neste período chuvoso, as viroses mais comuns são as respiratórias, gastrointestinais (vômitos e diarreia) e as arboviroses (tipo dengue, zika e chikungunya) são as arboviroses urbanas mais comuns)”, detalha. A especialista diz ainda que a maioria das viroses começa de forma igual: febre, mal-estar, dor no corpo. Depois, é que aparecem sintomas mais específicos de cada enfermidade, como: