Protagonistas de 'Fúria', Vinícius Neri e MC Cabelinho exaltam obra e não descartam 2ª temporada

Vinícius Neri e MC Cabelinho, protagonistas de 'Fúria', lançada pela Netflix na última quarta-feira (29), se encantaram pela série antes mesmo do início das gravações. "Não tem como ler um roteiro como esse e não se interessar", compartilhou Vinícius, que vive Marcelo, o protagonista da obra, um personagem cheio de nuances que descobre, por meio da luta, uma nova realidade para a própria vida.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, os dois atores não pouparam elogios à história e citaram como enxergaram o potencial nela por meio dos próprios personagens. Neri, por exemplo, diz ter enxergado algo diferente na oportunidade de integrá-la, uma abertura para crescer mais na profissão.

Já Cabelinho, interpretando Júnior Malamute, define o papel como um dos mais importantes da carreira, justamente pela capacidade do trabalho de requisitar uma entrega dramática e física mais elaborada. "Muito diferente de tudo que já fiz", compartilhou.

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Na série, Marcelo (Vinicius Neri) dá o tom da trama. Ele é encontrado à beira da morte por Tony (Fábio Lago), um treinador de artes marciais que se torna o responsável por ajudá-lo a construir uma carreira na luta.

O problema, no entanto, é que o rapaz não possui qualquer lembrança da própria identidade e só desconfia de já ter feito parte de uma perigosa rede de mistérios. No meio do caminho, ele vai enfrentar a própria busca para saber de si e, claro, uma rivalidade com Malamute, relação que trará desafios dentro e fora do octógono.

"O Igor Verde, que é o criador da série, junto com os outros roteiristas, desenvolveu essa coisa de que realmente é uma série de luta, né? Tem esse fundo, mas, para além disso, tem um roteiro muito profundo, os personagens estão numa situação limite, tem muita humanidade. Claro, é uma história cheia de fúria, como diz o nome, de brutalidade, mas também tem a coisa de uma construção de família, que se encontra pelos personagens, por exemplo, ali do Marcelo e Tony, o treinador dele. Tudo isso é muito legal", contou Vinícius.

Veja o trailer:

A conexão com a história foi tão imediata que o ator lembra, inclusive, de quando aceitou participar dela. Para Vinícius, a produção chegou no momento exato em que ele se questionava sobre o momento da própria carreira e se tornou, logo após o aval para a entrada na produção, a oportunidade de mostrar um trabalho mais "convidativo".

"Eu estava sentindo muito que era esse personagem. O roteiro é muito interessante mesmo. Acho que não tem como ler e não se interessar, não falar: "Meu Deus, eu quero fazer esse projeto", sabe?", reforçou.

Para Cabelinho, que já integrou o elenco de outras séries e novelas, a possibilidade do sucesso de uma produção nacional como essa pode até ser incerta, mas muito já valeu a pena pela entrega antes mesmo do lançamento. Reforçando a crença na aposta em "Fúria", o artista diz que, agora, caberá ao público decidir o caminho da história, sem descartar uma 2ª temporada.

Legenda: Na série, Marcelo (Vinícius Neri) não se recorda do passado, mas descobre um caminho no MMA. Foto: Divulgação/Netflix.

"Gostei bastante do convite porque, como eu disse, fiz um papel diferente de todos feitos por mim até hoje, entendeu? Pô, me chamaram para fazer um lutador de MMA, mano. Então, isso para mim despertou uma vontade enorme. Falei: "Mano, eu vou entregar o máximo que eu puder, tá ligado?". O máximo possível", garantiu, se divertindo.

Possível 2ª temporada?

A primeira temporada da série ficou disponível nesta quarta (29), mas os sucessos nacionais recentes da Netflix já implicam na pergunta sobre uma futura nova temporada da produção.

Os dois artistas, inclusive, não escondem o desejo, mas deixam nas mãos do público as possibilidades. Aos risos na entrevista, Vinícius até comentou sobre temas que aguarda para esses novos episódios que ainda não existem. "Ah, eu acho que quero ver o Marcelo tendo que lutar para tirar o Malamute de um lugar aí que pode ser que ele vá", brincou.

Cabelinho também compartilha da ideia. "Eu também queria ver isso, para que o Marcelo destrua o Clube Zero também", finalizou.