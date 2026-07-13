'O Shaolin do Sertão 2', de Halder Gomes, ganha trailer; assista

O trailer oficial de "O Shaolin do Sertão 2" foi lançado nesta segunda-feira (13), com imagens do retorno do personagem Aluízio Lee, vivido pelo ator Edmilson Filho. A produção, que dá sequência ao sucesso do cineasta cearense Halder Gomes, estreia no próximo dia 20 de agosto.

As imagens mostram as primeiras do personagem em 1990, logo depois dos acontecimentos do primeiro filme. Agora, no entanto, Aluízio surge falido, sem perspectivas de vida, e recebe uma última oportunidade para mudar a própria história.

Segundo a sinopse, o personagem deve enfrentar uma série de lutas e vai recorrer aos companheiros para embarcar em uma nova aventura repleta de humor e, claro, de artes marciais.

O elenco da produção conta com nomes como Fafy Siqueira, Marcelo Serrado, Priscila Fantin, Haroldo Guimarães e Falcão, além do também cearense Igor Jansen.

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Intitulado "O Shaolin do Sertão 2 – A Voadora 360º", o longa foi gravado em diversas paisagens cearenses, o que, segundo a produção, deve marcar a identidade regional já tão presente no primeiro longa.