Novo longa de Halder Gomes, 'A Grande Virada' buscará comédia no sonho de ganhar na loteria

A nova produção do cineasta Halder Gomes ainda nem estreou nacionalmente, mas ele já aposta que o tema central da produção deve se conectar diretamente ao sonho de milhares de brasileiros.

"A Grande Virada", que encerrou as gravações há alguns dias, na última semana de junho, contará a história de um grupo de amigos vencedores do prêmio milionário da Mega-Sena.

"É um filme de muita identificação, brasilidade, pertencimento e, claro, muita comédia", adiantou ele sobre a obra em entrevista ao Diário do Nordeste.

Segundo o diretor, o longa deve ser mais um dos trabalhos produzidos por ele que são conhecidos por uma identidade cômica e caótica, com as situações mais improváveis.

Em "A Grande Virada", César (Fernando Caruso), Guimarães (Estevam Nabote), Mohan-Estrela-Celeste (Edmilson Filho) e Vini (Diego Cruz) veem as vidas se transformarem após acertarem os números da Mega da Virada.

Por conta disso, os amigos saem para celebrar na noite de Réveillon, mas terão de enfrentar uma sequência de acontecimentos que culmina no desaparecimento do tão sonhado bilhete premiado.

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Apesar de o dinheiro ser um tema importante na história, Halder explica que é mesmo a amizade o grande motor do filme.

"Nós falaremos de amigos de longas datas. E isso traz memórias, reencontros e descobertas. E é aí que entram minhas vivências de quem já teve ou ainda tem inúmeros grupos de amigos. A coletânea de situações vivenciadas ao longo dessas amizades serve como base cômica para a história, somadas às dos autores e do elenco", apontou o diretor.

Halder também ressalta que a comicidade das histórias que cria é conhecida por se desenhar nas situações improváveis, com uma linguagem rítmica e estética semelhante. Entretanto, também pontua, cada nova produção traz consigo características bem distintas.

"São elementos que trago comigo a cada projeto, independentemente do universo", reforça. "A Grande Virada", ele explica, vai apostar nas diferenças de cada um dos protagonistas para "transitar por um sonho coletivo", sem deixar de lado a brasilidade ou a comédia, gênero principal desta obra.

Parceria com Edmilson Filho se repete

Para além do longa, a figura de Edmilson também é outro detalhe que deve se destacar na produção. Esta é, inclusive, a sexta colaboração entre os dois.

Halder afirma que a parceria é frutífera porque os dois se entendem e, além de tudo, há muita qualidade técnica no ator.

"Ele é extremamente versátil e capaz de executar qualquer personagem. Tudo isso se soma também à sua capacidade de expressão corporal em cenas de ação, de luta, de dança", disse.

Segundo o diretor, o público vai perceber uma nova face do artista e deve, sem dúvidas, se beneficiar com isso ao consumir o novo trabalho dos dois.