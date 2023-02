Machismo de Cezar Black, Christian e Gustavo escancara 'vida fácil' dos homens no BBB 23

Falar do jogo, das relações e das alianças formadas no BBB. Era esse o único desejo dessa coluna, mas parece quase impossível não questionar as atitudes mais absurdas vistas em confinamento, algo que, vale lembrar, não é exclusividade apenas da 23ª edição. A da vez envolveu Christian, Cezar Black e Gustavo, que acharam normal objetificar os corpos das próprias colegas de reality.

Poderíamos, claro, usar este espaço para discutir por qual motivo homens se sentem tão à vontade para opinar, apontar defeitos e solicitar "melhorias" nos corpos femininos. Entretanto, essa discussão é profunda, mergulha no machismo entranhando na sociedade em que vivemos e é extensa.

Dessa vez, meu questionamento é sobre como atitudes como esta continuam sendo vistas como algo engraçado e não são questionadas nem mesmo do ponto de vista do jogo. Parece mesmo que nenhum dos três participantes lembra do que aconteceu com Petrix, no BBB 20, que chegou a questionar a fidelidade das colegas por se achar "irresistível".

Análise descabida

Sentados à cama, rindo na cumplicidade que é só deles, Christian, Cezar e Gustavo riram ao citar procedimentos estéticos feitos por Larissa, se indignaram com a troca de câmera pela produção e insultaram até mesmo Amanda, rindo do corpo da médica, mas chamando-a de "esforçada". Falas claras de quem acredita na validação masculina como régua única a todas nós.

Se esse filme já foi visto em outras edições do BBB, por que ele retorna a cada ano? Porque estamos, mais uma vez, chocados com tais falas, se elas não representam nada além do que já é visto diariamente no cotidiano de várias mulheres?

Acontece que, agora, o jogo do BBB parece ter ganho novos elementos. Confinados já começam mesmo nos primeiros dias a traçar estratégias, maquiar comportamentos, se mostrarem interessantes. Mas por qual motivo, volto a questionar, estes três homens ainda se sentem à vontade com tal comportamento?

A verdade é que eles sabem, ainda que intimamente, na facilidade de passarem despercebidos. Veja bem, Gabriel, por exemplo, tratou Bruna, nesta edição, com uma série de atitudes abusivas. Na eliminação, uma porcentagem de rejeição que não condiz com a gravidade do caso: 53,3%, em uma disputa acirrada com Domitila.

Em contrapartida, Tina Calamba, provável eliminada desta terça no programa, já surgiu com mais de 60% de rejeição em diversas enquetes que preveem o resultado a cada nova terça. Isso porque resolveu assumir a própria persona de mulher forte, sem arrodeio com o posicionamento de jogo no programa.

A edição, inclusive, mostrou o momento, em um tom de desaprovação. Tadeu Schmidt, como sempre, usou a sensatez como apresentador, lançando olhares de julgamento às declarações dos confinados. Apesar disso, agora deve ficar nas mãos do público a resposta necessária aos três.