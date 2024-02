Cearense Davi Queiroz participa de nova temporada de 'Cilada', do Globoplay, com Bruno Mazzeo

O ator mirim cearense Davi Queiroz, de 10 anos, começou cedo no meio artístico, quando ainda tinha 5. Desde então, o pequeno tem visto como a arte se engrandeceu na própria vida e percebeu a mudança dela em trabalhos grandiosos, como a oportunidade na novela "Amor Perfeito", da Rede Globo, e, agora, em "Cilada". O novo projeto, de Bruno Mazzeo, tem estreia marcada para maio deste ano.

Mas ainda que o primeiro papel, de fato, na TV tenha vindo aos 5, o processo para chegar nisso teve início ainda mais cedo. "Comecei com 2 anos na musicalização, aqui em Fortaleza. Depois fui para o teatro até os 4 anos, aí foi quando fomos morar no Rio de Janeiro", nos contou o garoto enquanto passava alguns dias de férias na capital cearense.

"Chegando lá continuei fazendo teatro e entrei para uma agência, e com um mês que estava lá já apareceu teste para novela das 21h, 'Segundo Sol', onde fiz o Badu. Eu tinha acabado de fazer 5 anos. Foi incrível. E a partir daí vieram mais testes e mais oportunidades", lembrou.

Não demorou para que Davi entrasse em uma nova produção global. Logo, garantiu uma vaga no elenco de “Amor Perfeito”, na TV Globo, novela das 18h inspirada no livro "Marcelino Pão e Vinho". Grandes nomes da televisão brasileira, como Paulo Betti, Zezé Polessa, Mariana Ximenes, Thiago Lacerda, Tony Tornado, Tonico Pereira, Lucy Ramos e outros participaram da produção.

Segundo Davi, uma das coisas mais divertidas da participação no folhetim era o contato possível com outras crianças. "A gente gravava, mas se divertia também!", garantiu ele. O menino também faz questão de lembrar da admiração que tinha com frequência dos colegas de profissão. "Acho que o que eu mais gostei de conhecer foi o Tonico Pereira, porque eu adoro o 'Sítio do Pica Pau Amarelo' e gosto dos episódios antigos que ele fazia. Além dele ser muito legal, simples, divertido, foi uma honra fazer cena com ele".

Novo projeto

Agora, o foco de Davi é "Cilada", série de humor desenvolvida por Bruno Mazzeo e com duas novas temporadas prevista para estreia na Globoplay a partir de maio. Mazzeo, inclusive, já havia falado sobre a nova leva de episódios. Segundo ele, a ideia é que quem acompanhou o programa entre 2005 e 2009 possa se divertir com as novas histórias do programa, pioneiro na TV paga.

Legenda: Davi Queiroz já trabalhou com Bruno Mazzeo em FIM e, agora, em Cilada Foto: divulgação

"Eu conheci o Bruno em 'FIM', série da Globoplay também, e eu era filho dele. Ele é super simpático, generoso, atencioso com todo mundo. Ser filho dele foi incrível, a relação de pai e filho era bem complicada na produção, mas ele é um ator brilhante. Daí depois ele me convidou para essa participação do Cilada, que é uma criação dele mesmo", comenta Davi.

A série ainda tem tempo até chegar ao streaming. Até lá, Davi pensa mesmo é no futuro e fortalece a própria cabeça para todos os desafios que estão vindo. "Quero continuar estudando, amadurecendo, aprendendo mais para que eu fique cada vez melhor na profissão e continue crescendo como ator", projeta, cheio de sonhos para a própria história.