'Seja gentil', assim escreveu Robbie Williams pra sua filha

“Seja gentil. Vá com delicadeza durante sua vida Se me quiser, estarei lá”.

Ora, Robbie, te entendo. Difícil ensinar uma filha a ser gentil, quando todos os dias depois de tantos anos nós mesmos, às vezes, não conseguimos ser gentis conosco.

Tantos apetrechos, desejos, vontades, pseudo necessidades, pseudo faltas e esquecemos de ser gentis, principalmente com a gente. Hoje, num cenário comum de toda mãe, estive procurando vídeos nossos, meus com ela. Difícil achar – que não sejam selfies. Difícil achar que não tenha sido pedido. E depois de ter visto alguns poucos tão bons, de momentos tão legais que pareceram durar tanto, lembrei que tinha esquecido de ser gentil com a vida tantas vezes quando eu estava mergulhada em tantas outras coisas aparentemente maiores.

Queria que a Manuela fosse gentil mesmo num mundo cheio de canalhas, porque há pessoas incríveis, há momentos sensacionais, há vida acontecendo dentro da vida – quando nem percebemos, quando não estamos sendo gentis nem com a gente.

É bom te ver assim, apenas vivendo. Como se sua fantasia fosse a dos sonhos, como se isso não importasse, como se não houvesse comparações, como se existissem muitas Moanas, como se qualquer fantasia valesse, como se tanto faz a fantasia.

Felizes, preocupados em catar confetes mais do que com a sainha dobrada que não cabe.

O mundo nos corrempe um pouco, endurece, talvez nos faça perder a simplicidade. Durante a vida, perdemos a gentileza. Quando olhamos nos espelho, quando nos questionam, quando nos comparamos. Siga gentil.

Nem sempre estando belas aos olhos do mundo, nem sempre penteadas, nem sempre atendendo expectativas.

Seja gentil quando algum cara disser que você não é o suficiente: principalmente com você mesma.

Que receber seu amor valha muito, mas que você também dê muito amor gratuito. E que, com o passar da vida e da inocência, você siga gentil.

Seja simples.

Sempre vivendo, pequenas coisas, momentos: deles se formam os maiores. Os que ficam, os que são gravados.

Assim tento, todos os dias, não só como mãe, mas como mulher, ser gentil com a vida.

E esse texto, bem... Ele não é sobre maternidade.