O alto preço de ser uma boa mãe

A cada Dia das Mães, podemos constatar declarações amorosas de filhos que, não raro, se referem às suas mães como “a melhor mãe do mundo”. Existem diversas definições sobre o que significa ser uma boa mãe, que podem variar de acordo com a cultura e as crenças pessoais de cada indivíduo. Não pretendo refletir sobre essas múltiplas definições, mas creio que valha a pena colocar luz sobre o alto preço a se pagar ao ser uma boa mãe.

Uma mãe que ensina seu filho a pensar por si mesmo, a ter senso crítico e autonomia intelectual, contribuindo para sua independência no pensar, certamente não será mais idealizada. Seu filho não a colocará em um pedestal, tão caro para algumas mães, mas a enxergará como um ser humano, ciente de todas as suas falhas.

Quando penso em uma boa mãe, sei que ela não faz de seu filho um escravo de uma dívida de gratidão pelos tempos nos quais ele era uma criança vulnerável e dependeu do sacrifício materno para progredir.

Essa mãe sabe que, enquanto adulta, escolheu colocar um filho no mundo e jamais seria justo acorrentá-lo. Entretanto, por causa disso, me questiono se ela não corre o risco de não ter o reconhecimento merecido.

Independentemente da definição, creio ser consenso que uma boa mãe prepara seu filho para “ganhar o mundo”, ou seja, para ter uma profissão, um trabalho digno e, muitas vezes, no ímpeto de “vencer na vida”, esse filho voa para longe e distante permanece. As saudades de uma boa mãe sempre são as mais dolorosas.

Entretanto, por ser uma boa mãe, ela respeita seu filho, suas escolhas e gostos. Nem sempre será fácil constatar que aquele ser humano, criado com tamanho carinho, diverge tanto dela mesma. É preciso se despojar de todo narcisismo para admirar o diferente de si, para entender que um filho é alguém que pertence ao futuro, que absorverá valores diversos, que saberá compreender melhor o funcionamento do mundo.

Ser uma boa mãe é abrir mão da vaidade de ser idolatrada; é renunciar à ilusão de que um filho deve ser cópia; é apreciar a capacidade que um filho desenvolveu de discordar dela.

Este filho tão querido, talvez, tenha sido fruto do amor de um casal. Então, uma boa mãe entende que o filho é fruto de sua família, mas não sua propriedade, e compreende que ele poderá formar sua própria família nuclear, sendo natural que ele, passe a priorizar sua esposa e filhos.

Somente uma boa mãe é capaz de ficar feliz pela felicidade do filho, ainda que isso aponte para as frustrações de suas próprias expectativas.

Gosto de pensar que uma boa mãe é como a metáfora do poema “Filhos”, do escritor Khalil Gibran, que está na clássica obra literária “O Profeta”. Nele, os pais são o arco e os filhos são a flecha. A flecha voa em direção ao alvo, mas o arco permanece imóvel.

O arco que retém a flecha, que a conserva em si, nunca permitirá que a flecha seja lançada e que atinja um alvo - que não está no presente, mas no futuro. O arco, como a boa mãe, deveria ter prazer em lançar essa flecha, pois é essa sua função primordial: permitir que os filhos voem, sejam lançados ao mundo.

Mães que formam seres humanos pensantes, independentes e prontos para assumir a responsabilidade de cuidar de um lar, costumam pagar um alto preço por essa maternidade. No entanto, é este maternar que costuma formar seres humanos éticos e íntegros, necessários em um mundo que, às vezes, parece estar às avessas. Por ter consciência disso, desejo às boas mães um feliz dia e agradeço pela coragem. É preciso bastante.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora