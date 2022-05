Cearense conquista ouro no Sul-Americano da Juventude 2022 e Brasil consolida domínio

Jovens de 14 a18 anos se reúnem a cada quatro anos para a disputa dos Jogos Sul-Americanos da Juventude . A terceira edição está sendo realizada em Rosário, na Argentina, até o próximo domingo (8). São 2500 atletas, de 15 países, disputando 26 modalidades. O Brasil conta com a segunda maior delegação: 250 atletas. É oportunidade para os competidores ganharem experiência internacional. O País liderou as últimas duas edições e tem mantido o domínio na atual edição. São 48 medalhas de ouro, 30 de prata e 26 de bronze, totalizando 104. A Colômbia, que ocupa a 2ª colocação tem 21 ouros.

Legenda: Cearense Juan Rodrigues colocou o Brasil no lugar mais alto do pódio, no karatê

Legenda: Cearense Juan Rodrigues colocou o Brasil no lugar mais alto do pódio, no karatê Foto: COB

Representando o Ceará Juan Rodrigues, de 16 anos, conquistou o ouro no Karatê na categoria até 61 kg. O jovem tem potencial para manter o Estado em alto nível no cenário nacional e internacional e acumula conquistas como campeonato cearense e brasileiro. Pelas redes sociais, o Juan declarou a alegria de conquistar o título. Na mesma modalidade, Ana Kelly Moura também representou o Estado, mas não conseguiu medalha. Também pelas redes, destacou o aprendizado e prometeu dedicação para a disputa das próximas competições.

Destaque também para o vôlei de praia , modalidade que precisa passar por reformulação, principalmente, após o resultado nas últimas Olimpíadas, quando pela primeira vez os brasileiros não conquistaram nenhuma medalha. Em Rosário, Henrique e Pedro, representantes do Nordeste, ficaram com o ouro. No feminino, Carol e Nina garantiram a prata.

No atletismo, Vanessa dos Santos trouxe o ouro no salto em distância e Davi Santos com o bronze. Arthur Curvo ficou com a prata no lançamento de dardo. O marco da 100ª medalha veio com a triatleta Julia Munhoz, que disputou a prova no sistema de duatlo (ciclismo e corrida).

Legenda: Julia Munhoz conquistou a 100ª medalha do Brasil nos Jogos Foto: COB

No judô, onde o Brasil já não vive mais os tempos áureos e terminou as últimas Olimpíadas com o pior resultado desde Atenas 2004, com apenas dois bronzes, a reestruturação também é palavra-chave. No Sul-Americano, a base demonstrou força e conquistou quatro ouros com Bianca Reis (63kg), Mari Silva (78kg), Matheus Guimarães (81kg) e Jesse Barbosa (100kg).