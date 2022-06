Campeonatos de Sinuca ganham força e cearenses se destacam em competições nacionais

Nas últimas semanas é difícil não ter escutado pelo menos um trechinho dessa música: “Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato”. E esse campeonato é de uma modalidade que é oficializada como esporte há mais de 30 anos no Brasil e que vem ganhando cada vez mais espaço no Ceará: a Sinuca.

Em entrevista à coluna, o presidente da Federação Cearense de Bilhar e Sinuca, Jesus Batista, contou sobre como a modalidade vem se posicionando no Estado e o cenário da prática que vem ganhando, cada vez mais, adeptos. “A Sinuca cearense vive seu melhor momento. Hoje, o Ceará tem 16 grandes jogadores com potencial para disputar competições em nível nacional.” Legenda: Da direita pra esquerda: Celinho Parente, campeão cearense, Periquito, vice-campeão, Aurélio e Jesus Batista Foto: Arquivo Academia Cearense de Sinuca/Roberto Fortuna Colecionando títulos

Um deles é o próprio Jesus, que tem vários títulos brasileiros e Norte e Nordeste. Além de Celinho Parente, atual campeão brasileiro. Ítaro Santos é outro atleta, que é pernambucano, mas já representou o Estado (entre 2014 e 2018) e morou em Limoeiro do Norte, cidade de sua esposa e onde nasceu o filho do casal. Ítaro, hoje, em dia representa Pernambuco, mas não esquece a ligação com o Ceará. Além de atleta, ele dá aulas, tanto presencialmente, mas também online, um mercado que vem crescendo e ultrapassando gerações. “Antigamente era mais acima de 50, 60 anos. Mas hoje em dia, não tem idade. Tenho alunos de oito anos até 88 anos. [...] A sinuca tem muitos benefícios: melhora a concentração, coordenação motora, raciocínio lógico. Por isso que a gente tá trabalhando também pra colocar a sinuca nas escolas.” Inclusive, já conseguiu implementar isso por outros países em que passou. Inclusive, já conseguiu implementar isso por outros países em que passou. Legenda: Ítaro Santos, além de atleta, dá aulas de snooker Foto: Acervo pessoal

No Brasil, a sinuca foi reconhecida pelo Ministério da Educação como esporte, apenas em 1988, apesar de haver registros da modalidade por volta de 1875, na Grã-Bretanha. Para Ítaro, houve muita discriminação no início, principalmente, pela associação com bares e ambiente de apostas. Mas aos poucos, a sinuca vem ganhando seu espaço. O nome da modalidade surgiu numa tentativa de aproximar para o português do nome oficial, que é ‘snooker’.

Jesus Batista acredita essa disseminação da modalidade no Estado vem se dando, principalmente, por conta dos bons resultados alcançados por nossos atletas: “A conquista de títulos nacionais por nossos atletas tem tido papel fundamental para o crescimento da modalidade no Ceará. Tendo inclusive influenciado para o surgimento de mais espaços.” Veja também: Lygia Azevedo Kitesurf vai estrear nas Olimpíadas e Ceará pode ter representantes Lygia Azevedo Vôlei cearense volta a buscar acesso à Superliga A; projeto pode contar também com equipe feminina

No Ceará, são 64 atletas registrados na Federação, que planeja para a primeira semana de julho a realização da Copa do Brasil, que deve contar com os principais jogadores do País.

De prática marginalizada a um dos queridinhos de popularidade e parte do enredo de um dos hits mais tocados do País, a sinuca deve ganhar ainda mais espaço e quem sabe chegar ao ápice, que é a participação nas Olimpíadas. A candidatura já foi pleiteada, mas ainda não efetivada.