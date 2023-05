UFC celebra o Dia Mundial do Brincar com atividades gratuitas neste sábado (27)

Oficinas de brincar livre para bebês, teatro, sala de leitura e jogos tradicionais são agumas das atrações para celebrar o Dia Muncial do Brincar promovidas pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, neste sábado (27), a partir das 9h, no Benfica.

O evento é aberto ao público de todas as idades, segue até meio-dia, com entrada gratuita e acontece nos espaços da Faculdade de Educação.

SERVIÇO

Dia do Brincar na UFC

Sábado, 27/05

Horário: 9h às 12h

Local: Faculdade de Educação da UFC (Rua Marechal Deodoro, 750, Benfica).