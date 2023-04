Sandra Pêra interpreta Belchior em shows em Fortaleza e Sobral

Atriz e cantora, Sandra Pêra interpreta o repertório do cearense latino-americano em Fortaleza nesta quarta-feira (12) e em Sobral na sexta-feira (14). O show "Sandra Pêra em Belchior" traz cerca de 17 cancões contempladas no segundo disco solo da integrante do grupo "As Frenéticas" e amiga de Belchior.

O show que percorre o país em turnê desde o ano passado é dirigido pela cantora Amora Pêra, filha de Sandra e Gonzaguinha. Em Fortaleza a apresentação acontece no palco do Theatro José de Alencar, às 19h30, com ingressos à venda por R$40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Em Sobral, terra de Belchior, o show integra a programação do Mesa Brasil SESC e oferta ingressos com a troca de 3kg de alimento por pessoa. A multiartista se apresenta no palco do Theatro São João, às 20 horas desta sexta-feira (14).

SERVIÇO

Sandra Pêra em Belchior - Fortaleza

Quarta-feira, 12/04, às 19h no Theatro José de Alencar (TJA)

Ingressos: R$ 20,00 (meia) no Sympla

Sandra Pêra em Belchior –- Sobral

Sexta-feira, 14/04, às 20 horas, no Theatro São João

Ingressos: 3kg de alimento por pessoa

Mais Informações: (88) 3611-2712