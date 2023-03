Vanessa da Mata faz show da turnê Vem Doce em Fortaleza

Vanessa da Mata reencontra os fãs de Fortaleza no próximo dia 10 de junho com a apresentação da turnê de Vem Doce, disco lançado em março deste ano. O show acontece no estacionamento do shopping Iguatemi Bosque, com ingressos à venda a partir de R$ 80 (meia/front stage).

A nova turnê celebra os 20 anos de carreira da artista. Dividido em três atos, com cenários diferentes, o show tem direção assinada por Jorge Farjalla e traz um repértório que revista a trajetória pessoal e musical de Vanessa da Mata.

A noite será aberta com show da cearense Rayanne Fortes.

SERVIÇO

Vanessa da Mata em Fortaleza

Sábado, 10 de junho, às 20h, no Estacionamento do Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85) Ingressos no site

Front Stage 80,00 ( meia ) 160,00 (inteira)

Lounge vip 140,00 (meia) e 280,00 (inteira)

Mais Informações: (85) 996798771