Rodger Rogério faz show inédito com família no palco do BNB

Aos 79 anos e em recuperação de uma fratura no fêmur, Rodger Rogério volta aos palcos nesta sexta-feira (14) com um show especial. No BNB Clube, o mestre do "Pessoal do Ceará" se apresenta com filhos, neta e irmão. A apresentação está marcada para 20h30, com entrada gratuita.



O espetáculo "50 Anos de Caminhada" celebra cinco décadas do clássico disco inicial de Rodger, "Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem - Pessoal de Ceará", parceria com Téti e Ednardo.

A noite será aberta com show da cantora e compositora cearense Aline Costa, às 19h. Não é necessária a retirada antecipada de ingressos.

"Como não será possível reunir Rodger, Ednardo e Téti, consideramos importante homenagear o próprio Rodger Rogério. Inclusive, após um recente acidente, que deixou a todos preocupados. Mas ele, com toda a sua vontade de viver, nos deu mais uma lição de que vale a pena se dedicar à arte, manteve todos os compromissos", conta o músico Pedro Rogério, filho do artista e produtor do show.

Pedro estará no palco para reverenciar a trajetória do pai ao lado do tio Rogério Franco, do primo João Franco e dos irmãos Rami Rogério, Mayra Rogério, Flávia Rogério, Daniela Rogério e de Julia Fiore, que é neta do artista. Tainá Rogério, também filha do compositor, assina produção com os irmãos.

SERVIÇO:

Show Rodger Rogério - 50 Anos de Caminhada

Sexta, 14 de abril, às 19h abertura com show de Aline Costa. Segundo show às

20h30, no BNB Clube. Av. Santos Dumont, 3646. Apoio: CCBNB Fortaleza.

Entrada gratuita

Mais Informações: 99973.3054 (Whatsapp)