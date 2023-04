Selvagens à Procura de Lei faz show de lançamento no Dragão do Mar em abril

A banda Selvagens à Procura de Lei tem show marcado em Fortaleza no próximo feriado de 21 de abril, às 20h. Os cearenses estão em turnê nacional e lançam o single "O Verão Passou, Mas o Sol Continua Aqui" no Anfiteatro do Dragão do Mar com ingressos à venda por R$ 50,00 (meia/ solidária) e R$ 100,00 (inteira).

Na capital cearense o repertório do quarteto passeia por toda a discografia, com destaque para o disco homônimo "Selvagens à Procura de Lei" (2013) que completa uma década neste ano.

O grupo é formado por Gabriel Aragão (voz, guitarra e piano), Rafael Martins (voz e guitarra), Caio Evangelista (voz e baixo) e Nicholas Magalhães e já passou pelos principais palcos e festivais do Brasil, como Lollapalooza, Rock in Rio, além de shows em outros países, como a ida para a Copa do Mundo da Rússia para tocar em Moscou.

Os ingressos já estão disponíveis no site e na bilheteria do Dragão e público poderá ajudar a Comunidade Sangue Nosso, doando no dia do show um pacote de absorvente ou um item de higiene pessoal (sabonete, pasta de dente, escova de dente, papel higiênico, etc.) A instituição voluntária atua na Capital desde 2020 atendendo pessoas que menstruam e estão em situação de rua ou vulnerabilidade social.

SERVIÇO

SELVAGENS À PROCURA DE LEI - ANFITEATRO DO DRAGÃO DO MAR

Sexta-feira, 21 de abril, no Anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, rua Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema - Fortaleza/CE

Hora: Abertura 19h, Showtime 20h

Censura: Livre

Ingressos no site e bilheteria do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Valores/Vendas: 2º lote - R$ 50,00 (meia) / R$ 100,00 (inteira) / R$ 50,00 + um item de higiene pessoal ou pacote de absorvente (solidária).