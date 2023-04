Neguinho da Beija-Flor e Waldonys fazem show gratuito no lançamento de festival na Serra da Ibiapaba

Neste sábado (29), Viçosa do Ceará recebe o lançamento oficial da 11ª edição do Festival Mel, Chorinho e Cachaça. Waldonys e Neguinho da Beija-Flor se apresentam no pátio da Igreja do Céu, um dos principais pontos turísticos da Serra da Ibiapaba, a partir das 20h.

Em 2023, a 11ª edição do festival tem como tema "Viçosa, Capital da Cachaça, Terra dos Engenhos no Ceará" e acontece entre os dias 8 e 10 de junho.

A programação, que ainda será lançada, deve reunir mais de 20 atrações musicais locais, regionais e nacionais em diversos espaços. A cidade reúne ainda exposições temáticas e turísticas, feiras de mel, cachaça, artesanato, musica, gastronomia e agronegócio.

SERVIÇO:

Lançamento oficial da 11ª edição do Festival Mel, Chorinho e Cachaça.

Shows de Waldonys e Neguinho da Beija-Flor

Sábado, 29 de abril, às 20h

No pátio da Igreja do Céu, em Viçosa do Ceará

Gratuito