Itamar Vieira Junior lança livro 'Salvar o fogo' em Fortaleza

O novo romance de Itamar Vieira Junior terá lançamento no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura no próximo dia 12 de maio, às 19h. Com entrada gratuita, o encontro com o público acontece na sala de cinema, mediante retirada de ingressos na bilheteria doDragão, a partir das 18h.

A escritora cearense Socorro Acioli media o debate com o autor que já vendeu mais de 37 mil exemplares na pré-venda de "Salvar o fogo". As informações foram confirmadas com a editora Todavia.

Sucesso na literatura

Nascido em Salvador (BA), Itamar Vieira Junior é vencedor dos prêmios Leya, Oceanos e Jabuti. É geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela UFBA. Seu romance Torto arado, lançado em 2019, é um dos maiores sucessos da literatura brasileira nas últimas décadas, com mais de 700 mil exemplares vendidos, tendo sido traduzido em mais de vinte países e será adaptado para o audiovisual.

SERVIÇO

Lançamento de Salvar o fogo

Sexta-feira, 12 de maio, às 19h

No Cinema do Dragão - R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema

Entrada gratuita. Retirada de ingressos a partir das 18h, no dia do evento, na bilheteria.

Distribuição de senhas para autógrafos, no foyer do cinema, às 18h.