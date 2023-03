Edição de Páscoa da Auê Feira movimenta a Praça das Flores com shows e programação infantil

Sábado (01/04)

17h Dj Kinas

19h30 Superbanda

21h30 Dj Silvio Vitrola

Domingo (02/04)

16h30 Du Jambu

19h Baianidade

18h30 e 21h30 Dj Silvio Vitrola

PALCO INFANTIL

Sábado (01)

16h as 17h30 – Playlistinha do Estácio Facó

17h30 as 19h - “Eita Vida! …” Palhaço Rocombole

19h as 19h30 – Playlistinha do Estácio Facó

19h30 as 20h30 – “Saudando o Riso Alheio” - Fuxica e Tetel

20h30 as 22h - Playlistinha do Estácio Facó

Domingo (02)

16h as 17h45 – Playlistinha do Estácio Facó

17h45 as 18h45 - Éflem, o mágico das Crianças

18h45 as 19h - Playlistinha do Estácio Facó

19h as 20h – Palhaçarrrrria - Trupe Rebimboca

20h as 22h - Playlistinha do Estácio Facó