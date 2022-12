Saiba o que é o frizz nos cabelos e como acabar; veja 10 dicas para fazer em casa

Lavou os cabelos e, em pouco tempo, ele aparece. Choveu, lá vem ele dando as caras. Tão comuns em lisas, onduladas, cacheadas e crespas, o frizz é algo que incomoda bastante pelo aspecto de desalinhamento das madeixas, já que os fios arrepiam e, geralmente, são mais curtos do que o comprimento integral.

Apesar de ser facilmente identificado, o frizz pode ser confundido com os cabelos novos, também conhecidos como baby hair, é o que aponta a especialista em cronograma capilar Priscilla Jorge. “É importante saber reconhecer o que é cada um. O cabelo novo é mais fino, o frizz é um pouco mais grosso”.

Os fios são formados por cutículas na parte externa, estruturas semelhantes a escamas, são elas que têm contato direto com os agentes agressores, os produtos capilares, etc. Por isso, quando acontece alguma situação desfavorável, as cutículas ressecam, ficam abertas e podem até perder o sentido correto, formando o frizz.

O que causa o frizz?

De acordo com Priscilla, são muitos os fatores que podem causar o frizz, mas tudo começa pelo básico: a lavagem correta dos cabelos. A especialista explica que na hora da higienização não é necessário aplicar muita força no couro cabeludo nem friccionar muito os fios.

"Embora o cabelo não seja um órgão vital, ele tem importância sim pra nossa aparência que traz benefícios pra nossa autoestima e influencia todas as áreas da nossa vida. Quando a gente não sabe fazer o básico, o cabelo responde. O frizz é uma resposta de como a mulher trata o cabelo dela”, destaca.

Por isso, Priscilla afirma que é possível ter uma melhora no aspecto desgrenhado só com ajustes no ato de lavar, isso porque o fio incha quando molhado e se torna mais sensível.

Priscilla Jorge especialista em cronograma capilar “Uma coisa muito comum que causa frizz é sair do banho, com o cabelo molhado e enrolar na toalha. Isso danifica muito e quebra o fio, consequentemente causa o frizz”.

Legenda: Enrolar o cabelo na toalha para secar danifica os fios e pode causar o frizz Foto: Shutterstock

Proteção do fio

Para além de saber fazer a aplicação correta dos produtos, é necessário ainda usar o shampoo, condicionador e máscara adequados para seu tipo de cabelo e, especialmente, usar os três nessa ordem, obrigatoriamente.

Essa ordem precisa ser respeitada, conforme Priscilla, porque cada produto tem uma função fundamental para o cabelo. “O shampoo faz a limpeza, ele abre as cutículas dos fios. Por sua vez, a máscara vai tratar os fios a partir das propriedades que tenha (nutrição, hidratação ou reconstrução)”.

Ao contrário do que muitos pensam, o condicionador é muito importante nesse processo de lavagem, pois é o único produto que tem a capacidade de fechar as cutículas dos fios, caso fiquem abertas, os cabelos ficam mais suscetível ao dano.

A proteção do fio pode ainda ser ampliada com o uso de leave-ins, óleos de reparador de pontas. “Esses produtos vão também ajudar o frizz a se alinhar, ficando no sentido correto do fio e diminuindo o aspecto desgrenhado”.

Fontes de calor

Outra orientação da especialista é evitar o uso de fontes de calor em excesso. Eu sei que, para quem só tem o horário da noite pra lavar os cabelos, é difícil não apelar ao secador, mas é possível fazer uma redução de danos.

“Lavar o cabelo à noite é muito ruim, porque o secador traz um dano pro fio. Quando vira rotina, é onde mora o problema”, destaca.

Se ainda assim precisar o secador ou qualquer outra fonte de cabelo, como chapinha ou babyliss, use um protetor térmico e faça um cronograma capilar personalizado. “É preciso fazer cuidados paliativos”.

Cabelo cacheado ou crespo tem mais frizz?

Uma dúvida que ainda existe é se os cabelos cacheados ou crespos têm mais frizz que os lisos ou ondulados. Priscilla explica que depende. “Atendo mulheres com todos os tipos de cabelo e tenho clientes cacheadas que o cacho é todo unificado, porque depende dos cuidados”.

“O cabelo cacheado e crespo difere do liso ou ondulado porque é naturalmente mais seco. Essa mulher cacheada precisa fazer uma nutrição maior nesse fio, ter uma rotina de umectação, usar máscaras de nutrição, fazendo com que esse cabelo tenha emoliência e pra repor os lipídios”, finaliza Priscilla.

Como acabar com o frizz?

Lavar de forma correta;

Usar uma consultoria profissional pra saber os produtos ideais pro cabelo, se puder;

Usar condicionador;

Usar leave-in adequado pro seu tipo de cabelo;

Não prender o cabelo na toalha;

Ao sair do banho, seque com toalha 100% algodão sem friccionar nem apertar demais;

Usar um bom reparador de pontas, sem exagero pra não causar oleosidade;

Usar uma boa escova e pentear de baixo pra cima;

Se for cacheado, não pentear seco;

Evitar o uso de fonte de calor excessivo.