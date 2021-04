Will Nogueira apresentou Eliane, Kátia Cilene e Wesley Safadão para o Brasil

Will Nogueira foi responsável por abrir portas para diversos nomes do forró. Sem aplicativos de streaming, apenas por ondas do rádio e da TV, ele apresentou ao Nordeste nomes como Eliane, Kátia Cilene e Wesley Safadão. Nesta segunda-feira (5), ele foi mais uma das vítimas da Covid-19.

Em 1991, com seis meses de vida, a banda Mastruz com Leite realizou um concurso para busca uma nova voz. Aos 15 anos, a cantora Kátia Cilene foi uma das três mil inscritas. Ela participou de três eliminatórias no clube do Creci — localizado em Fortaleza — até conseguir ir à final no programa "Terral", exibida na época pela TV Ceará e com apresentação de Will Nogueira.

Ela passou em diferentes fases, conheceu Will Nogueira e ficou próxima do apresentador. "Na época, ele me pontuava como uma revolução para a música. A gente se encontrava em eventos do Emanuel Gurgel [dono da banda Mastruz com Leite]. Depois que ele foi para TV Diário também mantivemos contato. Sempre foi muito receptivo no programa 'Sábado Alegre'. Sempre muito interessado na minha trajetória", lembra Kátia Cilene.

Considerada a "Rainha do Forró", a cantora Eliane foi outro nome que contou com o apoio de Will Nogueira para realizar eventos e apresentações em programas de rádio e TV. A amizade com o apresentador começou por intermédio do pai dela.

"Há muitos anos, através da rádio, conheci um grande comunicador e profissional que abriu muitas portas pra mim. Amigo do meu pai, também se tornou um grande amigo meu. Ele sempre esteve junto em grandes shows, programas de TV e nas maiores contratações da minha carreira", declarou a forrozeira em rede social.

O carinho de Will Nogueira por Eliane era além dos palcos. A preocupação prolongada ultrapassou os anos 1990. "Sempre disposto a me ajudar e emanando carinho por onde passava. Ele sempre me perguntava “tá feliz?”, sempre querido. Estou muito sentida com essa notícia. Que Deus conforte o coração de toda a família, amigos e colegas de trabalho. Descanse nos braços de Jesus, meu grande amigo, Will Nogueira".

Da geração dos anos 2000, no engatinhar da internet no Ceará, o forrozeiro Wesley Safadão foi um dos nomes mais assíduos no programa "Sábado Alegre". São inúmeros os vídeos do cantor gravados no YouTube por fãs no programa do comunicador. Ainda de cabelo longo em companhia de Márcia Fellipe, no início da banda Garota Safada, o cearense lançou sucessos como "Tentativas em Vão".

"Will Nogueira foi um dos maiores nomes do rádio e da TV cearense. Por várias vezes tive a honra de participar de seus programas. Hoje, recebi com muita tristeza a notícia do seu falecimento. Vá em paz meu irmão que Deus te receba de braços abertos", declarou Wesley Safadão no Instagram.

A partida de Will Nogueira nos faz pensar sobre aquele forró de 1990 a 2000 no Ceará. Uma década onde dançar era mais importante do que tirar selfie. Quando o programa do sábado era esperar as bandas de forró aparecerem no "Sábado Alegre". Também nos traz na memória a tecnologia do CD físico com diversas gravações de shows.

Certo é que Will Nogueira deixa uma marca na TV e no rádio pela simplicidade em falar e concentrar massas.