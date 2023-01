Simone Mendes reforça agenda de shows no Nordeste em 2023; Ceará é base da cantora

A cantora Simone Mendes reforçou o número de shows no Nordeste em 2023. O Ceará, estado que é base artística da cantora até hoje, é uma das regiões no cronograma de eventos da sertaneja.

Em entrevista coletiva, nessa terça-feira (24), ela respondeu uma pergunta da coluna sobre o assunto.

"Minha filha, o que tem de ligação pra lá!", declarou Simone Mendes. Ela ressaltou que são muitos os pedidos de shows ao empresário.

Quanto a agenda no Ceará, a coleguinha respondeu: "Vou tá bastante lá. Enfiada até o sapato lá. Vou fazer muitos shows", frisou.

Lançamento do primeiro EP solo

O primeiro vídeo do EP, a canção “Erro Gostoso”, terá estreia nesta quinta (25).

Nas semanas seguintes, todas as quintas-feiras, sempre às 11h, Simone apresentará os próximos clipes do projeto: “Dois Fugitivos” (dia 2/2), “Arruma a Mala” (dia 9/2) e “Amnésia do Beijo” (dia 16/2)

Relação com o Ceará

Simone mora em São Paulo, mas mantém casa no Ceará. Em períodos de folga e até pós-shows na região, ela vem com a família para curtir momentos de lazer.

Desde o período em que cantou na banda Forró no Muído, a coleguinha é apaixonada pelo Ceará. O empresário da sertaneja, também cearense, trabalha com ela há 18 anos.

A cantora é casada com o cearense Kaká Diniz, além de ter tido um filho registrado na capital cearense.