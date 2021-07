Sem DJ Ivis, MC Danny lançará solo de 'Não Pode Se Apaixonar' em agosto

A paulista MC Danny revelou à coluna que lançará uma versão solo de "Não Pode Se Apaixonar" em agosto deste ano. A produção audiovisual, em parceria com o DJ Ivis e Xand Avião, viralizou com uma "dancinha" nas redes sociais durante o início da pandemia.

"Como eu estou em casa no momento, acredito que no final deste mês [julho] eu consiga gravar a música e o clipe. Lançamento deve ser no meio do próximo mês [agosto]", revelou a cantora.

Nesta sexta-feira (16), o clipe foi tirado do ar no YouTube do canal oficial de Xand Avião.



Logo após a divulgação dos vídeos de agressões de DJ Ivis contra Pamella Holanda, no domingo(11), MC Danny fez vídeos nos stories do Instagram e demostrou choque com as imagens.

"Eu ainda estou extasiada com as imagens que eu vi. Nada justifica o que ele fez, nada. Tomara que a justiça seja feita. Todas as forças do mundo para Pamella. Mano, Que isso cara!", declarou MC Danny.

Saiba como nasceu "Não Pode Se Apaixonar" no podcast 'É Hit':

Transferido para presídio

O cantor e produtor musical DJ Ivis seguirá preso e será transferido para a Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes. A decisão é da audiência de custódia, realizada nesta sexta-feira (16).

Ele está, atualmente, encarcerado em uma cela da Delegacia de Capturas e Polinter (Decap) por agressões cometidas contra a ex-companheira Pamella Holanda.

DJ Ivis foi preso em um condomínio de luxo em Aquiraz e levado à Delegacia Metropolitana do Eusébio. Após exame de corpo delito, ele foi transferido para a Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), em Fortaleza. A prisão preventiva foi tomada com base no Boletim de Ocorrência registrado por Pamella Holanda no dia 3 de julho.