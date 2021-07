Mara Pavanelly conversa com Pabllo Vittar para gravar 'Planeta de Cores' e letra inédita

A cantora Mara Pavanelly revelou em entrevista à coluna que mantém contato com Pabllo Vittar para gravar duas músicas. Em bate-papo, no "São João de Todos", a forrozeira contou que elas planejam gravar um cover de "Planeta de Cores" e uma letra inédita.

"Os fãs pediram para ser 'Planeta de Cores'. A gente pensou em fazer como um cover e gravar uma música inédita que é para o pessoal ver Mara e Pabllo cantando outra coisa. Agora, tenho que me virar nos trinta, ficar com o corpo top, né? Colocar aquela bela produção", declarou Mara Pavanelly.

Mara Pavanelly diz manter canal de diálogo com Pabllo Vittar pelas redes sociais, mesmo ambas tendo vida corrida. "Ela pior que eu. Responde um dia e dez não, mas é assim mesmo. A vida corrida é aquela loucura. A gente vai gravar uma música juntas".

Em entrevista à coluna, no lançamento do álbum "Batidão Tropical", a cantora falou do desejo de gravar com a cantora de forró e declarou querer a música a segunda edição do álbum. "A Mara Pavanelly é maravilhosa. Eu que ela no volume II esse babado".

Escute o podcast É Hit, com João Lima Neto: