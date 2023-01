Henrique e Juliano vão lançar 40 músicas em 2023 e planejam novo evento em Fortaleza

Os fãs dos irmãos Henrique e Juliano podem preparar o coração para muitas composições que serão divulgadas neste ano. Em entrevista exclusiva à coluna, os sertanejos revelaram o planejamento de lançar 40 músicas em 2023. A dupla ainda falou sobre o EP “To Be”, além do desejo de trazer o projeto “Surreal” ao Ceará.

A coluna conversou com os cantores no evento “Deu Liga”, realizado no sábado (28). Eles foram destaque da programação por levar um grande público ao Marina Park. Com o hit “A Maior Saudade”, eles fizeram os fãs presentes cantarem em coro.

Assista à entrevista:

Henrique Cantor São quarenta músicas pra ser lançadas esse ano ainda e, eu espero, que todo mundo se divirta com esses novos projetos isso

No bate-papo com a coluna, Henrique e Juliano falaram sobre os trabalhos desenvolvidos para o primeiro semestre. Segundo eles, o novo EP e o projeto que percorre o país devem “andar” juntos em novos estados este ano.

“O ‘Surreal' é um evento nosso que a gente tá rodando o Brasil inteiro, com certeza a gente tem muita vontade de trazer aqui pra Fortaleza. Espero que a gente consiga fazer esse ano ainda, né? Com as músicas já lançadas, com meu irmão falou fazendo esse repertório novo e cantando muito mais da história do Henrique e Juliano com outros artistas também”, comentou Juliano.

Henrique pontuou ainda, caso o "Surreal" seja realizado no Ceará, a possibilidade de um evento com maior duração..

“Exato, até com um show um pouco mais extenso, né? Trazendo realmente todas essas músicas, né maninho? Um repertório desse [do 'To Be'] tem muito a ver com o 'Surreal' porque são músicas que passeiam por toda nossa história”, declarou Henrique.