Ex-cantora da Desejo de Menina é hospitalizada após perder força de parte do corpo

A pernambucana Alba Suany, ex-cantora da banda Desejo de Menina, foi hospitalizada devido a um "quadro de súbita perda de força do lado esquerdo do corpo". A vocalista está sendo assistida no Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), em Petrolina (PE).

Inicialmente, Alba Suany foi internada na segunda-feira (2), em um hospital da cidade de Juazeiro (BA). Na terça-feira (3), ela foi transferida para outra unidade no município de Petrolina.

“Até o presente momento, (05/05/2022) os exames de imagem apontam para uma causa benigna, e um Acidente Isquêmico Transitório (falta de oxigênio no cérebro) não pode ser descartado”, informou a assessoria da cantora.

Alguns médicos consultados pela família de Alba Suany acreditam que a situação possa ser uma manifestação tardia de Covid-19.

Enviado pela assessoria da cantora Alba Suany “Tão logo receba alta hospitalar, a cantora continuará sob acompanhamento médico ambulatorial. No momento, os familiares e a produção da cantora Alba Suany, agradecem aos profissionais da saúde do HU-UNIVASF, pelo cuidado prestado e excelente atendimento médico

Na banda Desejo de Menina, a cantora ficou conhecida por interpretações das músicas "Rotina", "A Força do Amor", "De Corpo, Alma e Coração", entre outras.

Assista "Rotina":

Atendimento pelo SUS

Ainda em comunicado, a família da cantora ressaltou o bom tratamento que recebeu na unidade hospitalar, credenciada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Comunicado da assessoria de Alba Suany Agradecemos também aos amigos, fãs e artistas, pelas lindas mensagens e corrente de orações. Agradecemos e evidenciamos a valorização do Sistema Único de Saúde - SUS, pois através do qual conseguimos realizar com agilidade exames de alta complexidade, fundamentais para descartar um quadro mais grave a tempo de realizar intervenção precoce

A cantora aguarda os últimos resultados de exames complementares para receber alta hospitalar.