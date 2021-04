DJ Ivis compra carro avaliado em meio milhão de reais: 'soma de muito trabalho e foco'

O cantor e compositor DJ Ivis, paraibano radicado no Ceará, realiza grandes avanços na música e também na vida financeira. Ele acaba de adquirir na garagem um Porsche Cayman. Os sites especializados em veículos de luxo apontam o valor do carro com variações entre R$ 549 mil a R$ 555 mil.

"Tudo soma de muito trabalho e foco. Estou começando a colher os frutos de muitos anos de empenho", disse o cantor à coluna. Atualmente, ele mora no município de Eusébio — Região Metropolitana de Fortaleza.

DJ Ivis ascendeu na música em 2020, durante a pandemia do coronavírus. Com o sucesso "Fiquei Sabendo", ele atingiu o topo do ranking das músicas mais ouvidas do Brasil no aplicativo Spotify. Antes mesmo de assumir o papel de cantor, ele já era conhecido por ser produtor musical de Xand Avião.