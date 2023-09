Conheça as 10 músicas mais ouvidas nas rádios no mês de agosto; veja ranking

A música sertaneja segue sendo o gênero musical mais ouvido das rádios de todo o país no mês de agosto. Conforme dados da Connectmix — plataforma que regista execuções de música em tempo real — os cantores Gusttavo Lima, Simone Mendes e Luan Santana são os três mais tocados.

Em primeiro lugar, o sertanejo Gusttavo Lima é quem lidera as músicas mais pedidas nas emissoras de rádios do país. Com "Desejo Imortal" — versão em português do sucesso internacional “It Must Have Been Love“, da dupla de pop rock sueca Roxette — o mineiro somou 78.762 plays.

O segundo lugar do ranking foi alcançado pela cantora em carreira solo Simone Mendes. Em nova fase na música, ela contabilizou 76.685 plays com "Erro Gostoso", música do álbum "Cintilante".

Destaques

Falecida em 2021, a cantora Marília Mendonça segue sendo uma das artistas mais ouvidas do país nas rádios. A versão em seresta da música "Leão" aparece em sexta posição nas 10 canções mais tocadas em agosto nas rádios.

Dos dados do ranking é curioso entender a aparição de um nome dos anos 1990 no top 10 — o cantor Zezé Di Camargo, ao som de "Frente Fria". A canção foi gravada no projeto solo do artista, intitulado de "Rústico".



Veja clipes das 10 músicas mais tocadas nas rádios:



1° - Gusttavo Lima - 'Desejo Imortal' - 78.762 mil execuções

2º - Simone Mendes - 'Erro Gostoso' - 76.685 mil execuções

3º - Luan Santana - 'E Aí' - 61.051 mil execuções

4º - Ana Castela - 'Nosso Quadro' - 60,671 mil execuções

5º - Guilherme e Benuto - 'Manda Um Oi' Ft. Simone Mendes - 57.758 mil execuções

6º - Marília Mendonça - 'Leão' - 56.034 mil execuções

7º - Zé Neto e Cristiano - 'Oi Balde' - 49.790 mil execuções

8º - Zezé Di Camargo - 'Frente Fria' - 48.547 mil execuções

9º - Israel e Rodolffo - 'Voltou Com Quem Não Voltava' - 45,977 mil execuções

10º - Henrique e Juliano - 'Traumatizei' - 44.777 mil execuções