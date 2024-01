Comédia italiana “O Melhor Está Por Vir” reflete sobre política e cinema entre leveza e melancolia

“O Melhor Está Por Vir”, novo longa-metragem do cineasta italiano Nanni Moretti, estreou no ano em que o diretor e roteirista completou 70 anos. A aproximação entre o marco de vida e a afirmação de futuro do título gera uma curiosa relação ambivalente, entre a ironia e a esperança, que espelha a abordagem do próprio filme. A obra estreia nos cinemas nesta quinta-feira (4).

Camadas vão sendo adicionadas aos simbolismos e concretudes da obra quando se observa o título original dela e, ainda, a sinopse: "Il sol dell'avvenire" (ou “o sol do futuro”, na tradução do italiano) é um dos versos de “Fischia il vento”, uma tradicional canção da resistência antifascista do país europeu.

Já a trama do longa foca no cineasta Giovanni (interpretado pelo próprio Moretti), que se vê enfrentando uma série de desafios, profissionais e pessoais, enquanto tenta finalizar um filme sobre comunistas italianos nos anos 1950. As questões com a esposa, também parceria no trabalho, o envolvimento amoroso da filha com um homem inesperado e problemas de orçamento se somam no caminho.

Moretti, vale ressaltar, costuma protagonizar os próprios filmes desde os anos 1970, década na qual começou a produzir. O cineasta desenvolveu nas próprias atuações um personagem de arquétipo bem definido, com toques de humor autodepreciativo e neuroses.

Ao passo em que a presença do diretor no protagonismo das obras lançadas ao longo da carreira dele estabelece uma ideia de autobiografia, ela também se configura enquanto um gesto de autoficção.

Tal jogo entre realidade, representação e os espaços entre elas é alargado em “O Melhor Está Por Vir” não somente pela aparição de Moretti como um diretor de cinema, mas por diversos aspectos internos da própria obra.

Legenda: "O Melhor Está Por Vir" estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (4) Foto: divulgação

O longa, de dada maneira, reflete sobre a construção de imagens, de imaginários e do próprio fazer cinematográfico ao brincar com ficções dentro da ficção. Em essência, a produção tem uma abordagem “realista”, mas se abre para suspensões do real.

Acompanhamos reuniões dele com a equipe para resolver problemas concretos, ou até encontros com representantes da Netflix para buscar distribuição, por exemplo. Estes momentos guardam aspectos específicos de ironia e graça, que por sua vez são acentuados e aprofundados em outras sequências que se descolam da concretude.

O exagero na ironia antes fina, por exemplo, culmina em situações bastante improváveis por conta do absurdo que trazem em si — como quando Giovanni acompanha a gravação de um longa de outro diretor e interrompe a filmagem de uma cena com uma arma.

Nela, o personagem propõe uma reflexão sobre a representação da violência nos filmes. Para tanto, ele vai de fazer uma ligação para Martins Scorsese direto do celular para pedir a opinião do diretor estadunidense a não permitir a continuidade do trabalho por horas, levando a equipe à estafa.

Legenda: Na obra, Moretti interpreta Giovanni, um cineasta que enfrenta diferentes desafios para conseguir finalizar um novo longa-metragem Foto: divulgação

O jogo da “ficção dentro da ficção” se coloca também, por exemplo, no momento em que Giovanni e toda a equipe que trabalha no longa dele começam a cantar em conjunto uma música voltados à câmera, como que conscientes de estarem sendo vistos pelos espectadores. Em outro contexto de trabalho, todos os profissionais começam a sair girando de braços abertos.

Das situações mais palpáveis àquelas de mais liberdade narrativa e criativa, Moretti exprime uma sucessão de reflexões sobre o próprio cinema, mas também sobre política, capitalismo, utopia, relações amorosas, trabalho, sempre com um olhar que varia entre o mordaz e o terno.

O Melhor Está Por Vir

Quando: Sessões na quinta (4), às 20 horas; sexta (5), às 20h10; sábado (6), às 20 horas; domingo (7), às 20h10; e terça (9), às 20h10

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); valor promocional às terças de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Mais informações: no Instagram @cinemadodragao

