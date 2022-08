União com Cid, atuação no Senado e apoio a mulheres na política: o que diz Camilo Santana ao eleitor

O candidato ao Senado pelo PT, Camilo Santana, apresentou nesta segunda-feira, em entrevista ao Diário do Nordeste, propostas para sua atuação no Senado, caso seja eleito.

O ex-governador do Estado foi entrevistado pelas jornalistas Dahiana Araújo, editora de Cotidiano do Diário do Nordeste, Lorena Cardoso, editora de Cultura, e Jéssica Welma, editora de Política, que escreve esta coluna.

Ao ser questionado sobre como pretende apoiar a liderança de mulheres na política, enquanto líder de um grupo, Camilo voltou a citar o racha entre PT e PDT entorno da escolha da candidatura ao Governo.

"Tem que estimular o papel das mulheres na política. Considerei o fato de a governadora Izolda não ter tido direito de ir para uma reeleição, é uma coisa que precisa ser questionada, até porque qual o motivo? Uma mulher com a história da Izolda, que representa hoje a maior política de referência do Brasil, do Ceará para o Brasil, a educação, ela liderou esse processo...", afirmou.

Ele também fez menção à escolha de Jade Romero (MDB) como vice na chapa de Elmano de Freitas (PT) ao Governo.

"Por esse motivo resolvemos que na chapa do nosso candidato Elmano tivesse uma vice mulher. As mulheres são mais da metade da população cearense, precisam estar engajadas na política, com a missão de transformar o Ceará e defender as mulheres cearenses", disse Camilo.

Legenda: Camilo Santana voltou a falar sobre a governadora Izolda Cela não ter sido escolhida pelo PDT para disputar reeleição Foto: Thiago Gadelha

Cid Gomes

O petista também falou sobre a expectativa de participação do senador Cid Gomes na campanha. "A eleição está começando agora e espero contar muito com o apoio do meu amigo Cid Gomes", pontuou.

Ele também ressaltou as expectativas para a atuação no Senado caso seja eleito. "O Brasil está perdendo tempo, quero ser uma voz no Senado pra defender a educação, mostrar a experiência do Ceará", disse.